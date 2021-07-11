Глупые вопросы про вакцинацию: не будет детей и смерть после прививки?

Что делать?

Нужно пойти и вакцинироваться. Если вы живете в России — «Спутником». Если есть доступ к другим вакцинам — выбирайте Pfizer или Moderna. Можно и другими западными вакцинами, но эти наиболее эффективны. Конечно, есть люди, для которых прививка абсолютно противопоказана, но их на самом деле очень мало, и, скорее всего, это не вы.

А если я переболел (а)?

Все равно нужно делать прививку. Прошло полгода после болезни — вакцинируйтесь. Сомневаетесь, чем именно вы болели, — вакцинируйтесь прямо сейчас.

Но у меня по-прежнему высокие антитела. Мне тоже нужно прививаться?

Не сдавайте тесты на антитела и не интерпретируйте их результаты. Вы не сможете перевести полученный коэффициент позитивности во что-то более осмысленное (даже биологи с этим не справляются). Просто вакцинируйтесь спустя полгода после болезни.

А в чем смысл? Разве есть какая-то польза от вакцинации для переболевших?

Пока не ясно, насколько велика эта польза, на сколько процентов она снижает риск для переболевших и как найти именно тех людей, для кого такая вакцинация будет наиболее полезна. Как только это станет ясно, ведущие медицинские агентства выпустят соответствующие рекомендации и мы о них напишем — пока же они рекомендуют вакцинироваться всем переболевшим. Сейчас же известно, что риски вакцинации минимальны, а вот иммунитет, который дают вакцины, по-видимому, более стойкий, по крайней мере, у некоторых людей.

Когда именно делать прививку после болезни?

Сначала нужно выздороветь, но и больше полугода ждать не нужно. Вот в этом диапазоне и нужно вакцинироваться.

Я не болел (а), а прививку делал (а) — и сейчас хочу ревакцинироваться. Когда это нужно делать?