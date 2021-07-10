"За футболом стоит так много личного" — итальянский студент в Тарту рассказал о своих эмоциях по поводу предстоящего финала Евро

В период пандемии, когда царит цинизм и сомнения, удивительно наблюдать, как сила футбола объединяет нас как нацию.

Несмотря на то, что, говоря о футболе, мы зачастую имеем в виду соревнования и противостояния, меня больше впечатляет то, как он объединяет людей, как он учит нас чувствовать момент времени. В настоящее время очень сложно создать нечто, что заставило бы по-настоящему ощутить "единение", но, похоже, частично это происходит во время матча. Эмоции, которые мы испытываем — наши, общие, настоящие. В конце концов, футбол — это не только футбол.

Когда Италия выиграла матч против Испании, я смотрел кадры из новостей о том, как итальянцы празднуют это событие на улицах в моменте всеобщей эйфории. Я видел людей, которые из-за пандемии были долгое время буквально изолированы и заблокированы. Но в этом праздновании было чувство свободы, возможности собраться вместе.

За футболом стоит так много историй, и часть из них по-настоящему личные. Я был еще ребенком, когда Италия проиграла свой последний финал Евро в матче против Франции (в 2000 году - прим. RusDelfi), и я помню, как мой отец возвращался после просмотра этого матча грустным и разочарованным. Я также вспоминаю ту радость, которую мы разделили, когда шесть лет спустя выиграли чемпионат мира.

Футбол включает в себя так много всего, и хотя я надеюсь на блестящую победу Италии, я думаю, что самым важным будет смотреть матч с друзьями, как я и сделаю.

Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020 11 июля в Лондоне.