Пластический хирург Пеэп Преэ: количество пластических операций в период пандемии выросло втрое!

В результате того, что люди были вынуждены изо дня в день смотреть на себя на экране во время видеозвонков, в мире разразился так называемый Zoom Boom — на прием к пластическим хирургам выстроились очереди. Пандемия повысила объем работы клиник во Франции на одну пятую, а в США немногим меньше. Наблюдается ли Zoom Boom в Эстонии?

Да. Прошлой весной взлетел спрос на хирургическую коррекцию лица. Это непосредственный эффект Zoom Boom: вы видите свое лицо через веб-камеру и, возможно, не нравитесь себе по объективным причинам — угол наклона лаптопа и камеры вам не льстит, освещение неподходящее. Но есть и субъективное восприятие: вы отмечаете, что некоторые коллеги выглядят моложе, красивее и умнее вас, находясь в том же самом ряду лиц на экране в Zoom. Во время встреч с клиентами и партнерами из других фирм уже нет возможности очаровать собеседников обаянием и невербальными сигналами.

Всё это в совокупности привело к тому, что в прошлом году я провел втрое больше операций на верхних веках, чем в обычный год. А по словам коллеги из Швеции, там лист ожидания к пластическим хирургам никогда не был таким длинным, как в начале прошлого лета, когда коронавирусный кризис отступил.