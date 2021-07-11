ПОДКАСТ | Праздник заканчивается: кто победит в финале Евро-2020?

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Финал чемпионата Европы по футболу пройдет 11 июля в 22:00. Сыграют сборные Англии и Италии.

"Я думаю, что победит Италия. Наверное, буду немножко за них болеть. За Италию я потому, что она совсем не такая сборная Италии, которые я видел раньше", — сказал писатель П.И. Филимонов.

"В 1994 году команда играла в оборонительный футбол. Это был первый финал чемпионата мира, который закончился 0:0. Они ничего не давали сделать бразильцам, при этом сами тоже ничего не могли сделать. Они вязали каждого игрока. Сейчас они играют в атакующий футбол", — добавил главред RusDelfi Андрей Шумаков.

"Команда местами играет красиво. А Англия сейчас наоборот, больше обороняется. Ни в одну команду не верится. Учитывая, что англичане последний раз выигрывали титул в 1966 году, у них нет менталитета победителя. Италия это делала недавно — в 2006 году", — считает Филимонов.

По словам Шумакова, если будут пенальти — то Англия проиграет, они никогда не выигрывали по пенальти. "Я буду за Англию. Мне хочется верить в красивую историю. А она следующая: когда Англия выиграла чемпионат мира в 1966 году — королева вручала титул капитану Бобби Муру. И здесь будет та же самая королева Елизавета. Было бы очень круто, если история повторилась и Англия победила бы почти на домашнем Евро. Матч тоже проходит на Уэмбли", — надеется Шумаков.

"Я болею всегда за две сборные — Англию и Португалию. Так получилось с 2004 года, очень нравились Луиш Фигу и Дэвид Бекхэм. Они играли на одной позиции, но в разный футбол. И в 2016 году я особо не верил в Португалию, а они выиграли. На протяжении всего этого турнира я не верил в Англию, а они прошли до финала. Надеюсь, они победят, как португальцы пять лет назад. Англия уверенней, они знают, что делают. Плюс играют дома, болельщики очень ждут победы", — подчеркнул Виталий Бесчастный.