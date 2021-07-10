Леденящая душу история о пионерах-вампирах: рецензия киноблогера RusDelfi на сериал ”Пищеблок”

В последнее время российские киноделы всё чаще радуют нас качественными продуктами. Уже давно в прошлом стереотипы о том, что ”в России не умеют снимать”. Умеют-умеют, если занимаются творчеством, а не эффективным менеджментом. Особенно ярко это проявляется на малом экране. На стримингах и телевидении всё чаще выходят интересные сериалы, заслуживающие внимания. И так вышло, что в последнее время появилось сразу два очень непохожих друг на друга проекта о вампирах.

О первом — ”Вампиры средней полосы” — я уже писал ранее. Сейчас пришёл черёд недавно завершившегося ”Пищеблока”.

Сериал по своей атмосфере и концепции напоминает мегапопулярный проект Нетфликса ”Очень странные дела”: тоже хоррор с главными героями-подростками, тоже действие происходит в восьмидесятые (конкретно — в олимпийскую смену в 1980 году).

Главный герой Валера Лагунов приезжает в летний пионерский лагерь, куда его старший брат ездил год назад и был в полном восторге. Увы, после его возвращения случилась трагедия: брат погиб и теперь приходит к мальчику в его воображении (кстати, отличный приём показать внутренние монологи героя).

В лагере же начинается чертовщина: дети превращаются в вампиров и пьют у товарищей кровь, также обращая их. Это ждало бы и самого Валерку, но вот только что-то его защищает от упырей. Вместе с вожатым Игорем им нужно узнать, откуда пошла эта вампирская чума и как её остановить.