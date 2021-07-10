Леденящая душу история о пионерах-вампирах: рецензия киноблогера RusDelfi на сериал ”Пищеблок”(3)
В последнее время российские киноделы всё чаще радуют нас качественными продуктами. Уже давно в прошлом стереотипы о том, что ”в России не умеют снимать”. Умеют-умеют, если занимаются творчеством, а не эффективным менеджментом. Особенно ярко это проявляется на малом экране. На стримингах и телевидении всё чаще выходят интересные сериалы, заслуживающие внимания. И так вышло, что в последнее время появилось сразу два очень непохожих друг на друга проекта о вампирах.
О первом — ”Вампиры средней полосы” — я уже писал ранее. Сейчас пришёл черёд недавно завершившегося ”Пищеблока”.
Сериал по своей атмосфере и концепции напоминает мегапопулярный проект Нетфликса ”Очень странные дела”: тоже хоррор с главными героями-подростками, тоже действие происходит в восьмидесятые (конкретно — в олимпийскую смену в 1980 году).
Главный герой Валера Лагунов приезжает в летний пионерский лагерь, куда его старший брат ездил год назад и был в полном восторге. Увы, после его возвращения случилась трагедия: брат погиб и теперь приходит к мальчику в его воображении (кстати, отличный приём показать внутренние монологи героя).
Сразу скажу: сериал не рекомендовано смотреть любителям лучшего в мире мороженого и фанатам "прекрасного далека", которое не должно быть жестоко и в него нужно начинать путь от чистого истока. В нём советская эстетика показана далеко не так, как мы привыкли видеть в советских фильмах. Пионеры там — не верные товарищи из детских советских фильмов. Ну знаете, вот эти правильные ученики, дружно мечтающие стать комсомольцами, а потом космонавтами, а также вместе перевоспитывающие очередного школьного хулигана. Здесь они живые настоящие дети, в которых гораздо легче поверить, чем в радужную картинку кинематографа, по которой многие делают ошибочные выводы о прошлом России.
То же самое касается и вожатых, и их отношений. Здесь мальчик и девочка не держатся за руки, смотря на звёзды (ну, точнее, держатся и мечтают, но не только).
Короче говоря, мне очень понравились герои фильма и игра актёров, особенно Петра Натарова, который сыграл главного героя. Вот реально, дети-то умеют играть, если брать в кино за талант, а не за ”знаешь, кто у неё дядя”.
Сюжет фильма тоже весьма захватывает, но тут всё не так безоблачно. Порой казалось, что сериал провисает, как будто его специально растягивают под восьмисерийный хронометраж. Впрочем, провисает некритично, до раздражения не доводит. Главный злодей считывается как-то довольно просто, несмотря на пару обманок (но это для меня, кому-то интрига с ним покажется интересной).
Очень интересно подан подтекст истории: присвоение идеалов страны упырём, который потом этими идеалами прикрывается. Что-то очень знакомое, нигде ничего подобного в последнее время не замечали?
Ну и мощная сверхдраматичная концовка — как вишенка на торте. Напряжение в последней серии нарастало как лавина, и в конце было чувство опустошения и безнадёги, как и должно быть от русского произведения.
Несмотря общую похожесть на ”Очень странные дела”, сериал не пытается им сильно подражать, а выкатывает собственную эстетику пионерлагерей, позднего СССР и лоска современной "понтовой" съемки (с клёвой заставкой). А нетипичный для советского кино жанр хоррора отлично вписывается в пионерские страшилки про чёрную руку, гроб на колёсиках и так далее.
С точки зрения детективного сюжета ”Вампиры средней полосы” зашли мне получше. Но по персонажам, несмотря на то, что ”ВСП” я очень хвалил, ”Пищеблок” вышел даже лучше.
Короче говоря, если вы любите страшилки в советской атмосфере, то не проходите мимо этого сериала.
А если уже не прошли, то напишите в комментариях: как вам ”Пищеблок”?
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