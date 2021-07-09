Эстонский хоккеист в первом матче КХЛ сыграет против СКА, матч с финским "Йокеритом" — 1 октября

Регулярный чемпионат начнется в среду, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ”Авангардом” и ЦСКА.

Завершится он 1 марта, а количество игровых дней составит 130.

Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей: по два против всех остальных (46 матчей) и еще 10 игр внутри своей конференции.

В расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 14 ноября (в Финляндии), с 13 по 19 декабря (в России).

Роберт Рооба первую игру проведет 2 сентября. И встреча сразу с фаворитом турнира — питерским СКА. Один из самых важных матчей именно для эстонца — встреча с финским "Йокеритом" — первый матч пройдет в Хельсинки 1 октября. Напомним, Рооба с детства выступал за финские клубы и в этом сезоне из чемпионата Финляндии перешел в КХЛ в "Северсталь".

С 22 января по 21 февраля 2022 года регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен на период проведения Олимпиады-2022 и подготовки к ней национальных сборных. Исключение составит один матч между минским и рижским ”Динамо”, запланированный на 23 января.

Также запланированы перерыв на проведение Матча Звезд КХЛ (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

При этом, если не считать паузы, то количество неигровых дней составит всего 3 дня — это повторение рекорда лиги.

Также КХЛ представила новый состав дивизионов. Вернувшийся в лигу ”Адмирал” сыграет в дивизион Чернышева, а ”Куньлунь” — в дивизионе Харламова. ”Торпедо” вернется в Западную конференцию и займет место в дивизионе Боброва, а ”Северсталь” переместится в дивизион Тарасова.