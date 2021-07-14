На автомобиле в Финляндию: что посмотреть кроме Хельсинки за 2 дня

"Нас часто спрашивают о том, сколько стоят наши путешествия. Именно поэтому мы решили добавить в наше видео цены и некоторые лайфхаки, чтобы сэкономить в путешествии, — пишут авторы в описании к видео. — А также сделать пикник и покушать на природе с потрясающим видом на море!"

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