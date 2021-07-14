14.07.2021, 09:25
На автомобиле в Финляндию: что посмотреть кроме Хельсинки за 2 дня(1)
Screenshot YouTube
Авторы блога "Trip vdvoem" отправились изучать соседнюю Финляндию. А чтобы поездка была запоминающейся — сделали это на машине, ведь так у вас появляется возможность увидеть совсем другую сторону знакомой для многих Финляндии. В новом видео вам покажут Ханко, Турку и Снаппертуна.
"Нас часто спрашивают о том, сколько стоят наши путешествия. Именно поэтому мы решили добавить в наше видео цены и некоторые лайфхаки, чтобы сэкономить в путешествии, — пишут авторы в описании к видео. — А также сделать пикник и покушать на природе с потрясающим видом на море!"
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