Убийственная жара: счет жертвам глобального потепления идет на десятки тысяч

В конце мая в журнале Nature была опубликована статья, посвященная влиянию высоких температур на уровень смертности от любых причин в разных регионах мира. Авторы масштабного исследования — 70 климатологов и эпидемиологов из 43 стран — пришли к выводу, что глобальное потепление, происходящее по вине человека, несет ответственность за 37% от общего числа погибших от жары. А в некоторых странах, вроде Колумбии и Эквадора , эта доля и вовсе превышает три четверти.

Есть целый ряд исследований, позволяющих напрямую связать смерти от жары с климатическими изменениями и оценить масштабы катастрофы. Согласно последним оценкам, если бы не глобальное потепление, жертв экстремально жаркой погоды было бы меньше примерно в полтора с лишним раза.

"Люди редко падают замертво посреди улицы, — отмечает она. — Они тихо умирают у себя дома, от плохой теплоизоляции и отсутствия кондиционеров".

По ее словам, жара убивает не так заметно, как другие природные катаклизмы — вроде ураганов или цунами, — но зачастую ничуть не менее эффективно.

"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что ключевую роль тут сыграли изменения климата", — заявила на пресс-конференции профессор Института изменений окружающей среды Оксфордского университета Фредерике Отто.

Одной из основных причин беспрецедентно жаркого лета 2021-го, по единодушному мнению экспертов, стало глобальное потепление, то есть нагрев атмосферы в результате парникового эффекта.

Например, о том, что летом 2003 года от экстремальной жары в Европе погибли порядка 70 тысяч человек, стало известно лишь пять лет спустя. Первоначальные оценки были куда скромнее: порядка 30 тысяч погибших.

В одной только Канаде экстремальные погодные условия привели к гибели по меньшей мере нескольких сотен человек. Более точно число жертв можно будет подсчитать лишь задним числом, поскольку многие погибшие от жары пополняют печальную статистику с опозданием, при подсчете общей избыточной смертности.

По данным европейской программы Copernicus , отслеживающей долгосрочные изменения климата, на территории Северной Америки прошедший июнь стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений. В Европе он занял "почетное" второе место.

Первый летний месяц 2021 года обновил немало температурных рекордов — не только в изнывающей от жары Канаде, но и в Северной и Восточной Европе (включая центральную часть России ), а также на северо-востоке Сибири и в некоторых азиатских странах.

Если учесть, что, по данным ВОЗ, с 1998 по 2017 год от жары в мире скончалось более 160 тысяч человек, речь идет о десятках тысяч людей, которые могли бы выжить, если бы не нарастающие изменения климата.

Другие исследования приводят еще более внушительные цифры. Например, в докладе Lancet утверждается, что примерно за тот же период только в старшей возрастной группе (свыше 65 лет) экстремальная жара унесла около 300 тысяч жизней. Если же учесть все температурные катаклизмы, вызванные изменениями климата, то ежегодно их жертвами, по некоторым оценкам, становятся более 5 млн человек.

На карте, составленной учеными, хорошо видно, что особенно сильно от невыносимой жары страдают регионы, расположенные ближе к экватору — такие как Таиланд, Бразилия или Перу.

По словам профессора физики атмосферы Оксфордского университета Типа Палмера, это совершенно неудивительно. Страшная июньская жара в Канаде и восточной Европе меркнет на фоне того адского пекла, что все чаще можно наблюдать при повышении летних температур в тропических и субтропических странах.

"Не только жара, но и влажность достигают там такого уровня, что организм человека в таких условиях попросту не способен поддерживать жизнь, — предупреждает он. — Нужно признать, что в развивающихся странах мира жаркие периоды не будут идти ни в какое сравнение даже с тем, что мы видели в Канаде. Экстремальная погода будет проявляться там куда более интенсивно и унесет намного больше жизней".

Исследования, проведенные в Оксфордском университете, продолжает профессор Палмер, наглядно демонстрируют, что в условиях высокого атмосферного давления даже сравнительно небольшое естественное повышение уровня парниковых газов в атмосфере может привести к повышению температуры на несколько градусов буквально за пару недель. А в экстремально жаркую погоду это вполне может оказаться критичным.

Жара убивает не только напрямую, но и опосредованно — причем значительно более эффективно, поскольку в этом ей активно помогают люди.