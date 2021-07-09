ВОЗ отслеживает штамм COVID-19, обнаруженный в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать штамм коронавируса AT.1, который был впервые выявлен в России в январе 2021 года, сообщается в четверг, 8 июля.

Организация включила AT.1 в список для мониторинга, учитывающий штаммы, мутации которых могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем, но о которых еще предстоит собрать достаточное количество данных. Далее штамму присваивают название в виде буквы греческого алфавита и он считается "представляющим интерес". Если выясняется, что он особенно заразен, его вносят в группу "вызывающих опасения".

Штамм не будут называть "российским", так как ВОЗ с начала июня использует для маркировки буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы впервые были обнаружены. "Вызывающими опасения" пока считаются четыре варианта — "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Сейчас в большинстве стран мира особенно распространен последний вариант.