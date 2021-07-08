Сайт старейшей газеты Беларуси заблокирован. Задержания и обыски проходят и в других СМИ(23)
"Наша Нива" пишет, что главный редактор издания Егор Мартинович проходит подозреваемым по 342-й статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков.
После задержания Мартиновичу вызвали скорую. В Следственном комитете заявили, что после оказания медпомощи жалоб от него не поступило и следственные действия продолжились (комментарий приводит сайт "Онлайнер").
По 342-й статье в феврале были осуждены журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова за трансляцию несанкционированной акции.
"Наша Нива" также сообщает, что обыски и допросы проводятся по еще одной, 293-й статье уголовного кодекса, также о массовых беспорядков.
Местные СМИ также пишут, что силовики пришли в редакцию ”Брестской газеты”, редакцию еженедельника Intex-Press в Барановичах и задержали редактора другого местного издания, orsha.eu. Сообщается также об обысках у журналистки бобруйского интернет-портала bobr.by.
В мае белорусские власти заблокировали сайт крупнейшего независимого издания страны Tut.by. Пятнадцать сотрудников издания были арестованы, включая все руководство.
”Наша Нива” пишет, что обыски прошли дома у ее редактора, и что потеряна связь с шеф-редактором, корреспондентом и фотографом издания. А в бухгалтерии издания обыск провели сотрудники центрального аппарата МВД Беларуси, по сообщению газеты.
Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей прекратить давление на СМИ.
"Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение свободы слова в Беларуси", — цитирует заявление РИА "Новости".
Ранее министерство информации Беларуси опубликовало решение об ограничении доступа к сайту ”Нашей Нивы” со ссылкой на закон о средствах массовой информации (пункт 1, статья 38) и уведомление Генеральной прокуратуры.
”Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться”, — сказал заместитель главреда газеты Артем Гарбацевич в комментарии для Tut.by.
”Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему”, — добавил Гарбацевич.
Жена главного редактора Егора Мартиновича сообщила в ”Фейсбуке”, что ее муж пропал вместе с собакой. Позже она написала, что правоохранители привели Мартиновича с собакой домой, откуда выставили родственников и проводят обыск — не объясняя, в рамках какого уголовного дела.
Около 14:00 по местному времени (совпадает с московским) "Наша Нива" написала, что обыск завершен, Мартиновича со связанным за спиной руками увезли силовики, а редактора Андрея Скурко увезли на допрос.
"Наша Нива" считается старейшей газетой Беларуси. Она была основана в 1906 году, ее выпуск был продолжен в 1991-м. Издается на белорусском языке.
Обыски в газете и ряде независимых местных изданий по стране следуют за целым рядом уголовных дел против СМИ, освещавших массовые протесты после президентских выборов в августе 2020 года. За последний год в Беларуси были задержаны сотни журналистов.
В феврале по той же 342-статье УК Беларуси были осуждены журналистки телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова за трансляцию несанкционированной акции.
А 18 мая белорусские власти заблокировали сайт Tut.by, крупнейшего независимого издания страны. В тот же день против его руководства и журналистов завели уголовное дело об уходе от налогов. Также портал хотят признать экстремистским.
Tut.by продолжило публиковать материалы в соцсетях и мессенджерах, но в четверг было объявлено о запуске нового издания от его команды — Zerkalo.io.
"Небольшая команда бывшей редакции приняла решение запустить самостоятельное медиа, которое сможет полноценно освещать ситуацию в Беларуси и мире", — говорится в пресс-релизе издания.
К нему перейдут аккаунты Tut.by в "Телеграме" и других соцсетях.
Местные СМИ пишут, что министерство информации Беларуси уже заблокировало Zerkalo.io; сайт доступен в Беларуси через VPN.
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