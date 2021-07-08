Дебют Клавана не принес "Пайде" победу в еврокубке

Основные события матча пришлись на второй тайм, когда на 67-й минуте Фабиан Пясецки сумел вырваться из-под опеки двух защтников и практически в упор расстрелять ворота "Пайде". Хозяевам пришлось спешно менять рисунок игры, на скамейку запасных отправился звездный дебютант Рагнар Клаван, уступивший свое место на поле форварду Хаджи Драме.

Это принесло успех, после навеса с левого фланга защитник Войцех Голля срезал мяч в собственные ворота. В оставшееся время обе команды были близки к тому, чтобы забить еще, но удача улыбнулась гостям. На 89-й минуте после подачи углового выше всех в штрафной площади "Пайде" выпрыгнул защитник "Шлёнска" Марк Тамаш и вонзил мяч в сетку ворот хозяев. Домашнее поражение 1:2 оставляет "Пайде" не слишком большие шансы на продолжение борьбы в турнире.

До матча

"Шлёнск" имеет давнюю и довольно успешную историю участия в еврокубках. Так в сезоне 1978-79 клуб добирался до 1/4 финала Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы), где уступил "Наполи", а несколько лет поляки преградили путь во второй раунд того же Кубка УЕФА московскому "Динамо" (2:2, 1:0). Нынешние успехи команды — более скромные. В последний раз она играла в еврокубках 6 лет назад и уступила во втором раунде Лиги Европы "Гетеборгу" (0:0, 0:2).

В последнем чемпионате Польши "Шлёнск" занял 4-е место, отстав от чемпиона — "Легии" на 21 очко и лишь по дополнительным показателям в борьбе за путевку в еврокубки опередив познаньскую "Варту". Успехи на финише сезона (за три тура до конца команда шла восьмой) в "Шлёнске" связывают с именем нового тренера Яцека Магеры, который до этого три года возглавлял польскую молодежку.

Особенно игрокам "Пайде" следует опасаться испанца Эрика Эспозито. Высоченный форвард хорош на втором этаже и стал лучшим бомбардиром польского клуба в прошлом сезоне.

Вот так он сделал дубль в ворота "Погони".