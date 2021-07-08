За рубежом
08.07.2021, 17:11

The Guardian: в 2018 году Трамп сказал главе своей администрации, что Гитлер сделал много хорошего

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Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Foto: Priit Simson
Во время визита в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в 2018 году Дональд Трамп сказал своему тогдашнему главе администрации Джону Келли: ”Что ж, Гитлер сделал много хорошего”, пишет The Guardian. Это высказывание бывшего президента США ”ошеломило” Келли — генерала морской пехоты США в отставке. Об этом в своей новой книге ”Вообще-то мы выиграли выборы” пишет Майкл Бендер.

Бендер пишет, что Дональд Трамп обронил эту фразу во время импровизированного урока истории, на котором Джон Келли "напомнил президенту, какие страны и на чьей стороне были во время конфликта" и "провёл параллели между Первой мировой и Второй мировой и всеми зверствами Гитлера".

Бендер — один из многих авторов, взявших интервью у Трампа после его отстранения от власти.

”Это абсолютная ложь, — говорит пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон. — Президент Трамп никогда этого не говорил. Это всё фальшивая выдумка некомпетентного и отправленного в отставку генерала”.

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