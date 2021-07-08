Некоторые ждут "Спутник V". Как латвийским театрам (не) удается массово вакцинировать актеров?

Как и обычные жители Латвии, актеры и работники театров реагировали на процесс вакцинации очень по-разному: одни привились при первой возможности, другие откладывали момент, третьи не смогли это сделать по медицинским показаниям, четвертые ждали регистрации других вакцин (в частности, российского "Спутника V" или "классической" на основе инактивированного коронавируса), пятые переболели Covid и не торопятся, шестые категорически против и ждут общего смягчения мер…

Во время ограничений жизнь внутри театров не останавливалась — все ставили по несколько премьер в запас, тестируясь каждую неделю и не пересекаясь рабочими группами. Тем не менее заражений Covid-19 избежать удалось не всем. Публике только сейчас предстоит оценить, что получилось в таких условиях.