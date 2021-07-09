Новый русский телеканал: это может получиться!

Заявленная сейчас цель Duo7 обеспечить зрителям просмотр популярных на данный момент российских фильмов и мирового мейнстрима. Это вполне может привлечь существенную часть местной русской аудитории. Обращаю внимание, что в сентябре обещано транслирование новостей. Никаких сведений о ретрансляции российских ток-шоу и прочего, изрядно надоевшего на ETV+ и устаревшего развлекательного контента в планах нет, и можно предположить, что новый канал будет нацелен на нечто более содержательное.

" Радио 4 " за последние 15 лет мало изменилось и продолжает в значительной степени развлекать пенсионеров. Можно ли в описанной ситуации почивать на лаврах и заниматься самолюбованием? Не уверен. Здесь и в дальнейшем не буду разделять между собою телеканалы и радиостанции, все-таки живем в эпоху интегрированного контента.

В описанной ситуации несколько самоуверенно считать, что аудитория будет всегда удовлетворена нынешним контентом русских СМИ в Эстонии, и поэтому у нового канала мало шансов. Может нынешние теле- и радиоканалы заполнены прорывным контентом и снискали лавры на международном уровне? Да вроде нет. ETV+ вообще в последнее время в значительной степени перешло на устаревшие российские развлекательные форматы 15-20 летней давности. Фильмы там, за редким исключением, 2011-2017 года.

Журналистика во всем мире переживает период бурных изменений. Появляются новые форматы, ранее существующие медиа становятся интегрированными, в нашем глобальном мире СМИ стараются стать трансграничными. Все это повышает требования к самим журналистам. Им надо быть не просто говорящими головами, а интересно пишущими и оригинально мыслящими, взгляд которых на происходящее вокруг интересен и по форме, и по содержанию.

В какой-то момент казалось, что эра надежных мобильников Nokia будет длиться вечно, но неожиданно смартфоны за несколько месяцев не оставили камня на камне от этой монополии. Именно эту ситуацию я вспоминаю, наблюдая реакцию местных русских журналистов на появление нового канала.

И тут следует вспомнить о том, что учредитель нового канала также владеет радио KUKU, являющегося образцом серьезной эстонской журналистики, работающего под девизом ”радио для мыслящих людей”. Трудно представить, что эти компетенции не будут задействованы новым каналом — а значит возможен какой-то новый, непривычный в хорошем смысле для русскоязычной аудитории контент.

Например, аналог уже существующей на радио KUKU политической сатире и скетч-шоу ”Libauudised”. Кроме этого, наверняка будут пытаться организовать в считанные часы (как это делают многие эстонские СМИ) аналитические передачи на злобу дня, и в достаточном количестве будет присутствовать содержательная аналитика. В любом случае, гарантирована мобильность нового канала, умение реагировать на изменение настроений аудитории, готовность к экспериментам.

В отличие от госструктур, частники всегда нацелены на результат, они не могут вдруг развести руками и сказать, что результата нет, деньги потрачены впустую, и они оказались несостоятельны. Я эту тему затронул не зря. Последние 2-3 года в русском сегменте частные СМИ остались в меньшинстве, структуры ERR доминируют сверх меры. Может это и есть причина излишней самоуспокоенности их журналистов?

Государственная поддержка и деятельность СМИ

Государственная поддержка имеет много плюсов, позволяет не зависеть от прихоти рекламодателей и прочих превратностей капитализма, но одновременно она делает журналистов зависимыми не от качества их работы, а решений, принимаемых на общегосударственном уровне, которые в один день иногда меняют ситуацию.