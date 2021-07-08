”Позорное решение”. Мир явно недоволен победой Англии над Данией

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Сначала комментарии участников матча.

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг: ”Возможно, с этого момента стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказывать мнение и что они думают о таких ситуациях”.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд: ”Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко парней. Горько вылетать вот так”.

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг: ”Я вошел в штрафную, и Мэле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение”.

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А теперь мнения известных людей.

Жозе Моуринью, тренер-суперзвезда: ”Я буду говорить то, что вижу. Возможно, в этот раз вам не понравятся мои слова. Это ни в коем случае не пенальти. Англия была лучше и победила, они заслужили это. Англия играла фантастически, но я считаю, что пенальти не было. Как человек футбола, я очень разочарован, что такой пенальти назначили. Я думал, Англия выиграет сама”.

Леонид Слуцкий, бывший тренер сборной России: ”Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Мэле. Было ли касание. Мое мнение — не было нарушения правил”.

Петер Шмейхель, бывший вратарь сборной Дании: ”Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти”.

Дитмар Хаманн, бывший игрок ”Ливерпуля”: ”Это откровенный нырок. Позорное решение. Понимаю, что нужно делать то, что от тебя требуется, но ведь это смотрят дети”.

Гари Линекер, бывший игрок сборной Англии: ”Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел”.

Арсен Венгер, бывший тренер ”Арсенала”: ”Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях рефери не смотрит на экран. В такие моменты он должен быть абсолютно уверен [в своем решении]”.