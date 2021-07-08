В Балтийском море водолазы опознали два погибших в 1941 году судна

Инцидент, по его словам, произошел утром 29 августа 1941 года в районе мыса Юминда, во время эвакуации сил Балтийского флота и защитников из Таллинна.

Как объяснил Богданов, на основании сравнения подводных съемок, видимых на исторических фотографиях конструктивных особенностей судов и архивных документов можно утверждать, что это были ВТ-584 "Найссаар" и ВТ-501 "Балхаш".

В команду экспедиции вошли подводные исследователи из России, Эстонии, Латвии и Финляндии.

Без шансов на спасение



Богданов отметил, что, по данным самого крупного исследователя истории Таллиннского прорыва контр-адмирала Радия Зубкова, "Балхаш" принял на борт до 3,9 тысячи человек — весь гарнизон города Палдиски вместе с госпиталем и семьями военнослужащих. Корабль благополучно прошел почти все минное заграждение "Юминда" и погиб утром 29 августа на его восточном краю.

По свидетельствам немногих спасшихся, после взрыва в районе второго трюма судно стало стремительно погружаться носом вперед, опрокидываясь при этом на борт. Согласно архивным данным, спаслись всего 86 человек.

"Балхаш" лежит на глубине 96 метров. Нос судна глубоко зарылся в грунт, а корма возвышается над поверхностью более чем на десять метров. На палубе и в трюмах исследователи обнаружили огромное количество останков.

Точных данных о количестве людей на борту "Найссаара" нет, но известно, что он должен был принять 1,5 тысячи человек из состава стрелковых частей, защищавших Таллин. Судьба корабля оставалась загадкой 80 лет.

Экспедиция выяснила, что "Найссаар", который сейчас лежит на глубине более 70 метров, подорвался на той же минной линии, что и "Балхаш", на восточном краю "Юминды", утром 29 августа. Взрыв оторвал носовую оконечность судна, оно затонуло практически мгновенно.