Трамп подает в суд на Facebook, Google и Twitter

"Сегодня вместе с [организацией] America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси", — сказал он на пресс-конференции в Нью-Джерси.

Трамп требует немедленно остановить деятельность социальных сетей, а также "незаконную постыдную цензуру американского народа". "Они занимаются именно этим, мы требуем положить конец теневому блокированию аккаунтов, умалчиванию и черным спискам", — сообщил экс-президент.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости "наложить штрафные санкции на этих гигантов социальных сетей". "Мы не надеемся на мировое соглашение, не знаем, что произойдет, но мы на него не рассчитываем", — сказал он. Наряду с этим он выразил надежду, что данный судебный процесс станет важным переломным моментом для всей страны.

В последние недели пребывания на посту президента США работа аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram была приостановлена. Это произошло вскоре после нападения 6 января сторонников Трампа на Капитолий в Вашингтоне в попытке воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

До приостановления аккаунтов у Дональда Трампа было почти 89 миллионов подписчиков в Twitter, 35 миллионов в Facebook и 24 миллиона в Instagram.