Нас ждет увлекательный финал: блогер RusDelfi в предвкушении главного матча Евро

19:00 / Баку. Дания — Чехия 1:2 По вывеске не такой классный матч, но победитель которого выходит в полуфинал Чемпионата Европы. Достаточно ровная встреча команд, которые не входят в число топ-сборных Европы. Чехи (рейтинг УЕФА — 40-е место) обыграли достаточно неожиданно в 1/8 финала сборную Нидерландов, но попались в четвертьфинале на неуступчивую сборную Дании (рейтинг УЕФА — 10-е место). Датчане повторили матч итальянцев с бельгийцами — забили два гола в первом тайме, но пропустили в начале второго. Матч протекал довольно напряжённо с обилием опасных моментов, но всё же датчане не упустили своё преимущество в счёте и вышли в полуфинал.

Матч топ-сборных равных по силе. Бельгийцы в 1/8 финала обыграли в упорном матче со счётом 1:0 действующих чемпионов Европы — сборную Португалии. И далее по сетке турнира им предстояла битва с ещё одним из фаворитов Евро-2020. У бельгийцев (рейтинг УЕФА — 1-е место) сейчас один из самых возрастных составов этого ЧЕ с футболистами, которые проявили хорошо себя на ЧМ-2018 и выиграли бронзу того турнира. Не очень хорошо то, что если в сборной в одном матче собраны только лучшие, то их достаточно сложно вместе разместить на поле. Де Брюйне, братья Азар, Лукаку являются лидерами сборной Бельгии, но иногда не получается слаженной игры единой команды, так как каждый пытается играть индивидуально. Это и произошло в матче с Италией — бельгийцы действовали вальяжно, и, возможно, устали после матча с португальцами. Итальянцы забили дважды в первом тайме, а пропустили с пенальти на 45-й минуте. Во втором тайме сборная Италия (рейтинг УЕФА — 7-е место) достаточно уверенно контролировала ход встречи, довела дело до победы и вышла в полуфинал.

19:00 / Санкт-Петербург . Швейцария — Испания 1:1 (пен. 1:3) Швейцарцы (рейтинг УЕФА — 13-е место) на Евро-2020 являются одной из главной сборной, которой ”выстрелила” на этом турнире и показывала приличный футбол. В 1/8 сборная Швейцарии сыграла 3:3 с чемпионами мира французами и одолела их в серии послематчевых пенальти. В Санкт-Петербурге против сборной Испании (рейтинг УЕФА — 6-е место) швейцарцы действовали также достаточно уверенно и не подпускали их к своей штрафной площади. У сборной Швейцарии было обидное удаление, после которого испанцы стали похожи на непобедимую сборную Испании 2008-2012 годов, однако всё дошло снова до серии послематчевых пенальти. На этот раз швейцарцы не совладали с нервами, а испанцы спокойно шагнули в полуфинал.



22:00 / Рим. Украина — Англия 0:4

Считаю, что украинцы могут гордиться своей сборной, как и россияне на домашнем ЧМ-2018. Сборная Украины (рейтинг УЕФА — 24-е место) показала качественный футбол, сыграв на равных с Нидерландами на групповом этапе, однако уступив со счётом 2:3. Да, немного повезло с выходом из группы (4-я команда из лучших 3-х мест), но в каждом матче они выкладывались по полной. В 1/8 финала украинцы обыграли в сложном матче шведов и впервые в своей истории вышли в 1/4 Евро. Конечно, с англичанами в четвертьфинале было сложно бороться, даже не смотря на полную самоотдачу и индивидуальные качества лидеров. У Англии (рейтинг УЕФА — 4-е место), согласно Transfermarkt, самый дорогой состав Евро-2020 (1,27 млрд евро), в котором собраны футболисты высокого уровня (Кейн, Рэшфорд, Стоунз), все из которых играют на ведущих позициях топ-клубов. Англичане довольно легко разобрались со сборной Украины и вышли во второй подряд полуфинал крупного турнира (на ЧМ-2018 англичане уступили в 1/2 финала хорватам, а в матче за бронзу проиграли бельгийцам). Украинцы Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и другие с тренером Андреем Шевченко, который выигрывал ”Золотой мяч-2004”, показали и доказали, что являются классной европейской сборной.

Предполагал, что полуфиналы будут такие: Италия — Испания, Украина — Дания.

Примечательно, что в четвёрку лучших вышли сборные из четырёх разных групп, причём Италия и Англия заняли первые места в своих квартетах, а Испания и Дания — вторые.



Полуфиналы ЕВРО-2020





6 июля в 22:00 / Лондон (”Уэмбли”). Италия (рейтинг УЕФА — 7-е место) — Испания (рейтинг УЕФА — 6-е место) 1:1 (пен. 4:2)

Классика европейского футбола. Две ведущих сборных Европы и мира часто играют между собой на крупных международных турнирах. Испанцы обыграли итальянцев в финале ЧЕ-2012 со счётом 4:0.