Нас ждет увлекательный финал: блогер RusDelfi в предвкушении главного матча Евро(2)
Итоги 1/4 финала
2 июля 2021
19:00 / Санкт-Петербург. Швейцария — Испания 1:1 (пен. 1:3)
Швейцарцы (рейтинг УЕФА — 13-е место) на Евро-2020 являются одной из главной сборной, которой ”выстрелила” на этом турнире и показывала приличный футбол. В 1/8 сборная Швейцарии сыграла 3:3 с чемпионами мира французами и одолела их в серии послематчевых пенальти. В Санкт-Петербурге против сборной Испании (рейтинг УЕФА — 6-е место) швейцарцы действовали также достаточно уверенно и не подпускали их к своей штрафной площади. У сборной Швейцарии было обидное удаление, после которого испанцы стали похожи на непобедимую сборную Испании 2008-2012 годов, однако всё дошло снова до серии послематчевых пенальти. На этот раз швейцарцы не совладали с нервами, а испанцы спокойно шагнули в полуфинал.
22:00 / Мюнхен. Бельгия — Италия 1:2
Матч топ-сборных равных по силе. Бельгийцы в 1/8 финала обыграли в упорном матче со счётом 1:0 действующих чемпионов Европы — сборную Португалии. И далее по сетке турнира им предстояла битва с ещё одним из фаворитов Евро-2020. У бельгийцев (рейтинг УЕФА — 1-е место) сейчас один из самых возрастных составов этого ЧЕ с футболистами, которые проявили хорошо себя на ЧМ-2018 и выиграли бронзу того турнира. Не очень хорошо то, что если в сборной в одном матче собраны только лучшие, то их достаточно сложно вместе разместить на поле. Де Брюйне, братья Азар, Лукаку являются лидерами сборной Бельгии, но иногда не получается слаженной игры единой команды, так как каждый пытается играть индивидуально. Это и произошло в матче с Италией — бельгийцы действовали вальяжно, и, возможно, устали после матча с португальцами. Итальянцы забили дважды в первом тайме, а пропустили с пенальти на 45-й минуте. Во втором тайме сборная Италия (рейтинг УЕФА — 7-е место) достаточно уверенно контролировала ход встречи, довела дело до победы и вышла в полуфинал.
3 июля 2021
19:00 / Баку. Дания — Чехия 1:2
По вывеске не такой классный матч, но победитель которого выходит в полуфинал Чемпионата Европы. Достаточно ровная встреча команд, которые не входят в число топ-сборных Европы. Чехи (рейтинг УЕФА — 40-е место) обыграли достаточно неожиданно в 1/8 финала сборную Нидерландов, но попались в четвертьфинале на неуступчивую сборную Дании (рейтинг УЕФА — 10-е место). Датчане повторили матч итальянцев с бельгийцами — забили два гола в первом тайме, но пропустили в начале второго. Матч протекал довольно напряжённо с обилием опасных моментов, но всё же датчане не упустили своё преимущество в счёте и вышли в полуфинал.
22:00 / Рим. Украина — Англия 0:4
Считаю, что украинцы могут гордиться своей сборной, как и россияне на домашнем ЧМ-2018. Сборная Украины (рейтинг УЕФА — 24-е место) показала качественный футбол, сыграв на равных с Нидерландами на групповом этапе, однако уступив со счётом 2:3. Да, немного повезло с выходом из группы (4-я команда из лучших 3-х мест), но в каждом матче они выкладывались по полной. В 1/8 финала украинцы обыграли в сложном матче шведов и впервые в своей истории вышли в 1/4 Евро. Конечно, с англичанами в четвертьфинале было сложно бороться, даже не смотря на полную самоотдачу и индивидуальные качества лидеров. У Англии (рейтинг УЕФА — 4-е место), согласно Transfermarkt, самый дорогой состав Евро-2020 (1,27 млрд евро), в котором собраны футболисты высокого уровня (Кейн, Рэшфорд, Стоунз), все из которых играют на ведущих позициях топ-клубов. Англичане довольно легко разобрались со сборной Украины и вышли во второй подряд полуфинал крупного турнира (на ЧМ-2018 англичане уступили в 1/2 финала хорватам, а в матче за бронзу проиграли бельгийцам). Украинцы Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и другие с тренером Андреем Шевченко, который выигрывал ”Золотой мяч-2004”, показали и доказали, что являются классной европейской сборной.
Предполагал, что полуфиналы будут такие: Италия — Испания, Украина — Дания.
Примечательно, что в четвёрку лучших вышли сборные из четырёх разных групп, причём Италия и Англия заняли первые места в своих квартетах, а Испания и Дания — вторые.
Полуфиналы ЕВРО-2020
6 июля в 22:00 / Лондон (”Уэмбли”). Италия (рейтинг УЕФА — 7-е место) — Испания (рейтинг УЕФА — 6-е место) 1:1 (пен. 4:2)
Классика европейского футбола. Две ведущих сборных Европы и мира часто играют между собой на крупных международных турнирах. Испанцы обыграли итальянцев в финале ЧЕ-2012 со счётом 4:0.
Как я и говорил ранее, сейчас в Европе самой стабильной футбольной сборной является Италия с рекордной супер-серией в 32 матча подряд без поражений. Итальянцы показывает классную игру на Евро-2020, практически не пропуская. ”Стабильность — признак мастерства”. Как говорят итальянские футболисты в интервью, тренер Роберто Манчини (который, кстати, был тренером питерского ”Зенита” в 2017-2018 годах) создал в итальянской команде настоящую сплочённую семью, изменил менталитет. Итальянцы знают, что они делают и понимают, что нужно для достижения своих целей. Великая сборная настоящего времени. В 2006-м году итальянцы выиграли Чемпионат мира. Ровно 15 лет назад, в июле 2006-го года, я впервые посмотрел по ТВ футбольный матч — это был как раз финал ЧМ: Франция — Италия. С тех пор я и стал увлекаться футболом и мне сразу понравился замечательный европейский футбол, особенно игра сборной Италии, Франции и других. Ключевые футболисты сборной Италии сейчас: капитан-защитник Джорджо Кьеллини, защитник Леонардо Бонуччи, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Жоржиньо, молодой нападающий Федерико Кьеза.
У испанцев сейчас нет легендарного поколения 2008-2012 годов, когда выиграли два подряд Евро, а также ЧМ-2010. Однако испанцы постепенно выходят на свою супер-форму, показывая фирменную ”тики-таку” — долго владеют мячом, используют скоростные фланги и грамотно атакуют. Ключевые игроки испанцев сейчас: капитан Серхио Бускетс, вратарь Унаи Симон, полузащитник Коке, нападающий Альваро Мората, молодой нападающий Педри.
Полуфинал Евро-2020 Италия — Испания получился увлекательным и напряжённым в хорошем смысле слова, как и всегда. Команды показали, что настроены серьёзно выиграть турнир и порадовать своих фанатов — вышли на матч в своих лучших и боевых составах. Счёт побед в личных встречах между Италией и Испанией 11-11, а ничей было большое количество. Обычно в таких матчах всё решают индивидуальные действия футболистов, а забитых голов случаются не так много. Благодаря сплочённости команды забили усилиями Кьезы и Мораты во втором тайме. Вот и в этом матче сборные показали равный футбол, сыграв 1:1 в основное и дополнительное время, переведя игру в серию послематчевых пенальти. Кьеллини выиграл важную жеребьёвку перед пенальти, показал позитивные эмоции и испанцы оказались немного подавлены. В итоге итальянцы победили сборную Испании по пенальти и вышли в финал Евро-2020. Сборная Италия играла в матче-открытия турнира, а теперь сыграет в самом важном матче-закрытия — финале Чемпионата Европы.
7 июля в 22:00 / Лондон, ”Уэмбли”. Англия (рейтинг УЕФА — 4-е место) — Дания (рейтинг УЕФА — 10-е место)
Родоначальники футбола англичане встретятся с командой-открытия ЕВРО-2020 — сборной Дании. Англичане являются вечным фаворитом всех крупных футбольных турниров, но они никогда в своей истории не выигрывали Евро. Лучшим результатом был выход в 1/2 финала ЧЕ-1968 и ЧЕ-1996. Датчане становились чемпионами Европы в 1992 году.
У англичан одна из самых сильных команд за последнее время. Опытные игроки помогают молодым развиваться — оптимальный состав с перспективными футболистами. Как и говорил, пока что нет футболистов уровня Бэкхэма, Лэмпарда и Джеррарда, но будущие легенды уже на подходе — Санчо, Фоден и другие. Ключевые игроки сборной Англии сейчас: капитан-нападающий Харри Кейн, вратарь Джордан Пикфорд, защитник Джон Стоунз, полузащитник Джордан Хендерсон и молодой нападающий Рахим Стерлинг. Англичане ещё не пропустили на Евро-2020, но, думаю, датчане всё же забьют в ворота Пикфорда, так как сборная Дании забила практически больше всех на этом турнире — 11 голов. Итальянцы уже забили 12 мячей.
Сборная Дании показывает атакующий и разнообразный футбол. Играют и через центр вертикальными передачами, и через фланги с быстрыми нападающими. Могут играть и на контратаках (как с Бельгией), и первым номером (против России). Датчане в хорошей физической форме — демонстрируют высокий прессинг, меняют схемы игры и хорошо владеют мячом. Сборная Дании — номер один на Евро-2020 по выигранным верховым единоборствам, а командно у них нет слабых мест, так что англичанам будет довольно тяжело. Англия может отдавать инициативу датчанам и играть на обоюдных атаках.
У датчан собран сбалансированный состав, крепкие футболисты на всех позициях, играющие в топ-клубах Европы. Ключевые игроки сборной Дании сейчас: капитан Симон Кьер, вратарь Каспер Шмейхель, полузащитник Томас Дилэйни и нападающий Каспер Долберг. Уже отмечал в начале турнира Васса, Дамсгора и Брэйтуэйта. Думаю, россиянам не так обидно, ведь в важном матче в группе уступили будущим полуфиналистам, а возможно и финалистам Евро-2020.
Нас ждут яркие и равные полуфиналы и увлекательный финал, в которых мы увидим яркие команды, много забитых голов и лучших футболистов Европы этого годы. Во всех четырёх лучших сборных Евро-2020 много молодых и талантливых футболистов, в командах виден сплав и молодости и опыта, идёт смена поколений. В Италии, Испании, Англии и Дании хороший коллектив с уже прославленными тренерами, команды показывают атакующий футбол, а в своих странах они уже являются кумирами миллионов. Между футболистами Евро-2020, болельщиками, журналистами и организаторами хорошее взаимопонимание, есть дружба, сплочённость и уважение. Продолжаются исторические футбольные события и невероятные достижения. Главное, что развитие европейского футбола идёт полным ходом.
Только 4 футболиста в 21-м веке выигрывали Евро и Лигу Чемпионов в одном году. В 2012-м году в составе сборной Испании это сделали Фернандо Торрес и Хуан Мата (оба — ”Челси”), а в 2016-м году — Криштиану Роналду и Пепе (”Реал Мадрид”). 11 июля кто-то обязательно пополнит этот список, так как во всех четырёх лучших командах Евро-2020 есть представители лондонского ”Челси”, который выиграл в этом году ЛЧ. Италия — Жоржиньо, Испания — Сесар Аспиликуэта, Англия — Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Бен Чилуэлл, Дания — Андреас Кристенсен. Будет интересно!
Прогресс Дании на Евро-2020 — такой же неожиданный результат, как и переход одного из лучших эстонских футболистов последних лет — защитника Рагнара Клавана из итальянского ”Кальяри” в эстонский Пайде. Пару слов скажу про наш футбол, раз получилось такое сравнение. Да, возможно, уже возрастной Клаван завершает свою увлекательную карьеру в топ-чемпионатах, забивая, отдавая голевые передачи и спасая свои ворота в Европе, возвращается играть в футбол в Эстонию. Рагнар выступал в Нидерландах (”АЗ”), Германии (”Аугсбург”), Англии (”Ливерпуль”) и Италии (”Кальяри). Под руководством Юрген Клоппа в ”Ливерпуле” Рагнар Клаван взял серебро Лиги Чемпионов. 7-кратный обладатель премии ”Футболист года в Эстонии” Клаван перешёл пару дней назад в Пайдескую городскую команду, уже потренировался вместе со своей новой командой в родной стране и будет помогать пробиваться далеко в еврокубке. Пайде в прошлом году взяла бронзу чемпионата и будет играть в квалификации Лиги Конференций УЕФА (новый и третий по значимости еврокубок). Три наших клуба (таллиннские ”Флора” и ”Левадия”, а также Пайде) будут представлять Эстонию в Европе. Уже стартовали первые квалификационные раунды еврокубков. Встречи будут проходить в 2-матчевом формате.
Вчера, 6 июля, чемпион Эстонии ”Флора” в 1-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА в Таллинне обыграла со счётом 2:0 мальтийский ”Хибернианс”. Во 2-м раунде квалификации таллиннцы могут сыграть с победителем пары ”Будё-Глимт” (Норвегия) / ”Легия” (Польша). В последнее время именно ”Флора” успешнее всего играет в еврокубках — в прошлом сезоне таллиннцы остановились в шаге от исторического достижения и выхода в групповой этап Лиги Европы УЕФА, уступив в раунде плей-офф хорватскому ”Динамо Загреб” со счётом 1:3. В этом году в квалификации Лиги Европы не будут выступать эстонские клубы, как это было раньше, так как структура еврокубков немного изменилась.
8 июля ”Левадия” в 1-м квалификационном раунде первого розыгрыша Лиги Конференций УЕФА сыграет дома с клубом из Гибралтара ”Сент-Джозефс”. 8 июля Пайде сыграет в Пярну с польским ”Шленском”. Довольно хороший жребий и сетка турнира для эстонских клубов.
Футбол летом 2021-го года уже в полном разгаре, а люди — в полном загаре наслаждаются теплом и футболом.
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