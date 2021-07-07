Сборную Дании всегда сплачивало несчастье. В 1992 году болела лейкемией дочь Вильфорта, сейчас едва не умер Эриксен

- Развитие датской сборной началось еще при тренере Мортене Ольсене, когда под эгидой нашего футбольного союза была запущена программа развития талантов ”Красная нить”, — говорит Элиассен. — Благодаря этому мы пробились на ЧМ-2010 и Евро-2012, но, увы, пропустили два следующих крупных турнира, что и стоило Ольсену работы. То, что сборная Дании в последние годы становится все сильнее, подкрепляется нашими успехами на юниорском уровне. Меня уже не удивит даже победа над Англией в полуфинале. Датчане поддерживают сборную на 110 процентов. Я давно не видел столько национальных флагов в окнах и людей в майках сборной. Причем в любой день — не только в тот, когда играет Дания.