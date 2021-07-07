Сборную Дании всегда сплачивало несчастье. В 1992 году болела лейкемией дочь Вильфорта, сейчас едва не умер Эриксен
- Развитие датской сборной началось еще при тренере Мортене Ольсене, когда под эгидой нашего футбольного союза была запущена программа развития талантов ”Красная нить”, — говорит Элиассен. — Благодаря этому мы пробились на ЧМ-2010 и Евро-2012, но, увы, пропустили два следующих крупных турнира, что и стоило Ольсену работы. То, что сборная Дании в последние годы становится все сильнее, подкрепляется нашими успехами на юниорском уровне. Меня уже не удивит даже победа над Англией в полуфинале. Датчане поддерживают сборную на 110 процентов. Я давно не видел столько национальных флагов в окнах и людей в майках сборной. Причем в любой день — не только в тот, когда играет Дания.
- Между сборной, выигравшей Евро-1992 и нынешней есть сходство в психологических контекстах, — добавил он. — Сейчас сборную дополнительно сплотило несчастье с Эриксеном. В 1992-м — с дочерью полузащитника Кима Вильфорта, болевшей лейкемией (она скончалась через месяц после Евро - прим. RusDelfi). Он уехал к ней во время турнира, а потом вернулся и забил в финале Германии. Золото-1992 — большая и незабываемая удача. Полуфинал-2021 — результат многолетней талантливой работы. В том числе тренера Юльманна, при котором сборная заиграла смело и результативно. Если Дания выиграет чемпионат Европы (что, думаю, и случится), это будет на сто процентов заслуженно.
7 июля сборные Англии и Дании сыграют в 1/2 финала Евро-2020. Начало матча в 22.00.