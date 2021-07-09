ВИДЕО | Почему в Эстонии популярны походы через болота? Путешествие видеоблогера в Виру

Эстонцы укоренены в природе, они черпают из нее свои силы, так что не стоит удивляться, что они стараются каждую свободную минуту проводить за городом. Конечно, в Эстонии нет высоких гор, но вместо них в изобилии даны низовые болота и верховые торфяники. У эстонцев даже есть поговорка: ”все пути в Эстонии заводят в болото”.

Эстонское болото — совсем не то, что вы, скорее всего, себе представляете. Многие привыкли думать, что болото представляет собой вонючий прудик или вязкую топь, однако это не так.

Болото — редкое и ценное произведение природы, возраст которого может достигать 10 тысяч лет. Они начали формироваться еще в ледниковый период, и веками служили источниками пищи, материалов, а теперь еще и развлечений. Вода в болотах феноменально чистая, так как в ней содержится мало минералов и много органики. Также болото играет ключевую роль в эстонском фольклоре: в старину считалось, что болотные огни — это духи.

Вируское болото является одним из самых доступных болот Эстонии с пешеходной тропой, проходящей через характерный лесной и болотный ландшафт Лахемаа.

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