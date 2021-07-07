07.07.2021, 12:14
В центре латвийского города до сих пор стоит памятник советскому полководцу. Почему его не убрали?(29)
Фото: Delfi.lv
В центре латвийского Вентспилса, шестого по численности населения города страны, стоит памятник комиссару Красной армии Яну Фабрициусу (1877 — 1929), родившемуся неподалеку от этого города — в селе Злекас. Он принял эпизодическое участие в Борьбе за независимость Латвии на стороне Советской России. С восстановлением независимости Латвии воздвигнутый в советское время памятник демонтировать не стали, и вокруг этого вопроса до сих пор разгораются дискуссии.