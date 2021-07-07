В центре латвийского города до сих пор стоит памятник советскому полководцу. Почему его не убрали?

Памятник Яну Фабрициусу был открыт 21 февраля 1954 года.

"Со всех сторон беспрерывно продолжали стекаться толпы людей. Кое-где, поднятый над головами, вспыхнув, гордо развевался на соленом морском ветру пурпурно-красный флаг, сильные руки рабочих держали лозунги в честь любимой Коммунистической партии, советской власти, говорящие о несгибаемом желании народа сохранить мир, о нерушимой дружбе советского народа. В сквер пришли пионеры и коммунистическая молодежь из 1-й средней школы имени Яна Фабрициуса, неся цветы и портрет верного сына партии, героического борца пролетарской революции Яна Фабрициуса. Речь держал секретарь Вентспилсского городского комитета Коммунистической партии Латвии Чепоручин. Он пламенно рассказал о верном и несгибаемом сыне Коммунистической партии Яне Фабрициусе, который всю свою жизнь посвятил счастью и благополучию латышского народа, борьбе за формирование и укрепление Советского социалистического государства, победу социализма", — описывалось открытие памятника в газете "Brīvā Venta" от 23 февраля 1954 года.

В дальнейшем каждый год, вплоть до восстановления независимости Латвии, к памятнику Фабрициусу возлагали цветы, в важные для советской власти даты здесь проводились торжественные мероприятия.