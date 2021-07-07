Кремль предлагает Белому дому провести переговоры о кибербезопасности

Кибер-банду REvil, действующую или из России, или из стран бывшего Советского Союза, подозревают в атаке на поставщика корпоративного программного обеспечения — IT-компанию Kaseya из Майами. Масштабная атака началась в пятницу и по приблизительным оценкам затронула тысячи компаний как минимум в 17 странах мира. REvil потребовала от компаний выкуп в размере 5 миллионов долларов, а также 70 миллионов долларов в криптовалюте за универсальный дешифратор, который может дать доступ ко всем атакованным системам.

”Мы всегда готовы к переговорам”, — заявил вчера Reuters представитель киберпреступников.

В минувшем месяце на встрече в Женеве президент Джо Байден предупредил президента Владимира Путина, что нападения на инфраструктуру США могут спровоцировать ответную реакцию. Байден сказал Путину, что 16 ключевых отраслей промышленности являются ”неприкосновенными”, и республиканцы тут же обвинили его в том, что тем самым он подверг опасности другие сектора.

На вопрос, был ли отправлен какой-либо официальный запрос из США по поводу этой кибератаки, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что запроса не было, но сделал акцент на переговорах о кибербезопасности.

”Президенты договорились о запуске механизма консультаций по вопросам кибербезопасности, — сказал он. — Эта проблема также может стать темой для обсуждения”.

В Вашингтоне к этому предложению отнесутся скептически. Хотя Байден и назвал саммит в Женеве успешным, президента США раскритиковали за то, что он позволил Путину быть с ним на равных.

”Пока что мы предполагаем, что за этим не стоит российское правительство, — сказал на выходных Байден, — но мы ещё не уверены”.

Провести расследование было приказано ФБР, которое заявило, что масштаб атаки ”может быть таким, что мы не сможем помочь каждой отдельной жертве”.

Предполагается, что в результате атаки на компанию JBS, крупнейшего в мире поставщика мяса, REvil получила от той 11 миллионов долларов.