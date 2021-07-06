В Латвии разрешат увольнять невакцинированных работников. Прививка от COVID-19 для врачей и учителей станет обязательной

Правительство договорилось, что Министерство юстиции в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством благосостояния, Министерством экономики и Министерством финансов подготовит поправки к законодательству, которые будут предусматривать целый ряд условий.

При разработке поправок к закону нужно будет предусмотреть обязанность работодателя не подвергать группы общества, которые подвержены особенно высоким рискам для здоровья в случае Covid-19, риску заражения.

Законопроект должен предусматривать обязанность работодателя обеспечить предоставление безопасных с эпидемиологической точки зрения услуг в учреждениях здравоохранения, социального ухода и образования. Предоставляющему услугу нужно будет получить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.

Планируется, что государственные и муниципальные учреждения смогут очно предоставлять только эпидемиологически безопасные услуги. Жители, у которых нет сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут очно получать только те услуги, которые невозможно получить заочно.

Предполагается, что законодательные изменения дадут работодателям право требовать "ковидный" сертификат у работников, у которых трудовые обязанности связаны с повышенным риском инфицирования других лиц, а также больших шансов заболеть самому. Сертификат будет необходим и для работников государственных и муниципальных учреждений, которые оказывают услуги очно, А также — для тех работников государственных и муниципальных учреждений, которые выполняют обязанности критически важны с точки непрерывности оказания услуг.

Работникам нужно будет получить сертификат до 15 сентября этого года. Также предусмотрено право работодателя отстранить непривитого или непереболевшего работника от исполнения обязанностей, перевести его на другую должности или прекратить с ним трудовые отношения. Такое право у работодателя будет, начиная с 15 сентября.