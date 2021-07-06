Евросоюз обвинил режим Лукашенко в притоке нелегальных мигрантов в Литву

Как сообщает DW, такое заявление Мишель сделал во вторник, 6 июля, во время совместного с премьер-министром Литвы - Ингридой Шимоните - визита в литовскую деревню Мядининкай, где находится контрольно-​пропускной пункт (КПП) (с белорусской стороны - "Каменный Лог").

Шарль Мишель пообещал Вильнюсу помощь в охране границы и заявил, что тот может рассчитывать на солидарность ЕС. "Мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам более активную поддержку", - сказал глава Евросовета, обращаясь к Шимоните. "Литовские границы - это европейские границы", - добавил он.

Мишель: ЕС - не наивен и не позволит себя запугать

Согласно данным, опубликованным 6 июля Государственной пограничной службой Литвы, только за 24 часа был задержан 131 мигрант, большинство из которых - выходцы с Ближнего Востока и из стран Африки.

По словам главы Евросовета, у Брюсселя "действительно есть подозрение", что к происходящему причастен официальный Минск. ЕС - "не наивен" и "не позволит" себя запугать, подчеркнул Мишель.

Поскольку многие из нелегальных мигрантов и беженцев, задержанных на границе, являются выходцами из Ирака, председатель Евросовета заявил, что на этой неделе поговорит с главой иракского правительства Мустафой Аль-Казыми, чтобы добиться их приема Багдадом. Шарль Мишель также сказал, что ЕС свяжется и с другими странами, чтобы совместно с ними остановить мигрантов, "прибывающих сюда с использованием незаконных средств и методов".

Госпогранслужба Литвы получает поддержку Frontex

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет почти 680 км. Только в этом году там были задержаны более 1300 нелегальных мигрантов - по сравнению с 81 за весь 2020 год.

С начала июля Государственная погранслужба Литвы пользуется поддержкой Frontex - Европейского агентства по охране внешних границ. До конца месяца на литовской границе будет размещено в общей сложности 30 сотрудников Frontex.