В Лапландии зарегистрирована самая высокая температура за последнее столетие(5)
В июне метеорологический институт Финляндии зарегистрировал самую высокую температуру для этого месяца с момента начала наблюдений в 1844 году.
В лапландском Кево в воскресенье была зарегистрирована рекордно жаркая температура — 33,6°C. Этот день был самым жарким в 1914 году, тогда метеорологи зарегистрировали температуру в 34,7°C, сообщает информационное агентство STT. Температурные рекорды были зарегистрированы и в разных регионах Швеции.
В некоторых частях Северной Америки температура поднялась из-за рекордной волны тепла и лесных пожаров. Только в Орегоне из-за жары скончалось 95 человек, на северо-западе США и юго-западе Канады погибли сотни людей.
Эксперты и чиновники выражают опасения, что катастрофическая ситуация, вызванная климатическим кризисом, в ближайшие месяцы будет только ухудшаться.
Майкл Ридер, профессор метеорологии факультета по изучению Земли, атмосферы и окружающей среды австралийского университета Монаш, говорит, что события на европейском и североамериканском континентах связаны между собой.
По словам Ридера, волну тепла в Северной Америке образовали особые метеорологические условия: тропический циклон, возникший в западной части Тихого океана около Японии, воздействовал на атмосферу, создав по всему полушарию волны ветров, известные как волны Россби.
Одна из таких волн обрушилась на запад Канады, принеся с собой аномальную жару.
”Это всё равно что дёрнуть струну гитары. Так и здесь — возмущение распространяется вдоль всего струйного течения”, — объясняет Ридер.
Затем, рассказывает он, над Северной Атлантикой появилась новая волна. Она преломилась и стала причиной повышения температуры в северных регионах.
”Следовательно, с этой точки зрения высокие температуры над Скандинавией напрямую связаны с тем, что произошло в Северной Америке”, — уверен он.
В Швеции июнь 2021 года стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений.
Метеорологический институт Норвегии зарегистрировал температуру 34°C в Салтдале, недалеко от Полярного круга. Это самая высокая температура в стране в этом году, и всего на 1,6°C меньше рекордной температуры, зарегистрированной в Норвегии.
Сильнейшая жара — до рекордных 49,6°C — вызвала череду лесных пожаров в канадской Британской Колумбии.
Горячие волны захлёстывают и другие части планеты.
В южном полушарии июнь — зимний месяц — оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений и в Новой Зеландии.
В четверг Организация Объединенных Наций подтвердила зарегистрированный в прошлом году рекорд температуры на антарктическом континенте — 18,3°C.
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