Футбольный праздник: в ласнамяэском парке Паэ пройдет массовый просмотр финала Евро-2020

”Чемпионат Европы по футболу — одно из важнейших событий в календаре спортивных фанатов и будет здорово посмотреть его всем вместе. На этот раз мы приглашаем любителей футбола приобщиться к финалу чемпионата на большом экране в парке Паэ. Помимо трансляции будущие звезды футбола смогут принять участие в увлекательных тренировках и играх под руководством тренеров FC Infonet. На протяжении всего вечера точность удара можно будет отработать в специально установленных для этого воротах”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Детские и молодежные тренировки и другие тематические занятия начнутся в 19, а трансляция финала — в 22 часа. Мероприятие бесплатно для всех участников. Организаторы ждут на праздник футбола участников всех возрастов и просят болельщиков всех сборных уважительно относиться к команде и фанатам соперников.

Большой экран будет установлен за зданием районной управы (ул. Палласти, 54), а это означает, что болельщики разместятся на траве, и с собой рекомендуется захватить покрывала или складные стулья. Вход со своими напитками в стеклянной таре запрещен.