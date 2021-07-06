06.07.2021, 17:02
Лидеру сборной Украины сделали операцию(4)
Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
Украинский полузащитник ”Аталанты” Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи живота.
Предполагается, реабилитационный период займет около полутора месяцев. На чемпионате Европы Малиновский, по общему мнению специалистов, не сыграл в полную силу, проблемы со здоровьем привели к тому, что главный тренер команды Андрей Шевченко не включил его в заявку на четветьфинал с Англией (0:4).
28-летний хавбек из Украины стал лучшим ассистентом чемпионата Италии в минувшем сезоне. На его счету — 12 голевых передач.