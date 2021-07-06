ЧЕ по футболу
06.07.2021, 17:02

Лидеру сборной Украины сделали операцию

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
Украинский полузащитник ”Аталанты” Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи живота.

Предполагается, реабилитационный период займет около полутора месяцев. На чемпионате Европы Малиновский, по общему мнению специалистов, не сыграл в полную силу, проблемы со здоровьем привели к тому, что главный тренер команды Андрей Шевченко не включил его в заявку на четветьфинал с Англией (0:4).

28-летний хавбек из Украины стал лучшим ассистентом чемпионата Италии в минувшем сезоне. На его счету — 12 голевых передач.

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