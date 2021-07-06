06.07.2021, 16:17
Сборной Украины по пляжному футболу запретили играть на чемпионате мира в России(9)
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look
Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили национальной команде участвовать в чемпионате мира-2021, который пройдет в Москве, сообщает Tribuna.com.
Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа. На турнире выступят 16 команд. Жеребьевка финальной части пройдет 8 июля в Цюрихе.