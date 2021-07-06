Британский фанат собрал более 40 тысяч евро для девочки, которая плакала из-за поражения Германии

В трансляцию матча попала девочка в цветах немецкой сборной, которая со слезами на глазах наблюдала за игрой в компенсированное время. На юную болельщицу сразу обратили внимание в соцсетях, где её принялись подбадривать и утешать нейтральные зрители, пишет SportBox.

Малышка, не плачь. Это футбол 😢 pic.twitter.com/cQIKZXYbhh — Матч ТВ (@MatchTV) June 29, 2021

Однако некоторые болельщики из Англии стали потешаться над девочкой, оставляя оскорбительные сообщения. Это не понравилось 51-летнему валлийцу Джоэлу Хьюзу, который решил начать сбор средств на краудфандинговом веб-сайте JustGiving. К вечеру воскресенья Джоэл уже получил 34 545 фунтов стерлингов (более 40 тысяч евро). При этом его первоначальной целью было собрать 500 фунтов.

— Это просто знак доброй воли. Да, есть и другие потенциально хорошие причины [для сбора денег], но я выбрал это. Я хотел бы думать, что родители маленькой девочки потратят это на приятное угощение для нее, чтобы она знала, что не все люди в Великобритании ужасны, и что нам не все равно, — заявил Хьюз.

Валлийцу пока не удалось связаться с семьей девочки, но он контактирует с рядом немецких журналистов по этому поводу.