Украину накрыло похмелье после матча со Швецией: обзор четвертьфиналов Евро-2021 от блогера RusDelfi

Испанцы явно не хотели доводить игру до серии пенальти, но Зоммер держал свои ворота на замке, и в дополнительное время голов мы не увидели. В очень волнительной серии пенальти очередной сенсации не получилось. В этот раз класс и опыт взял вверх и более опытные испанцы прошли дальше. Сборная Швейцарии прыгнула выше головы и вошла в восьмерку лучших команд Европы, начав турнир очень невзрачно. Она оставила очень хорошее впечатление и показала на этом турнире характер. Ну а сборная Испании, показав невнятную игру в этом противостоянии, готовится к полуфиналу на Уэмбли.

Во втором тайме швейцарцы активизировались и сравняли счет, создав несколько очень опасных моментов. Второй тайм шел под диктовку швейцарской сборной, но за 10 минут до конца основного времени грубо сыграл опорный полузащитник Фройлер, за что получил прямую красную карточку. Основное время закончилось 1:1 и в дополнительное время испанцы, игравшие в большинстве, пошли на штурм. Настоящий кураж поймал вратарь швейцарцев, Зоммер, у которого за 120 минут набежало 10 сейвов, что является рекордом турнира.

K тому же, эту игру пропускал один из главных героев — Гранит Джака, а в составе швейцарской сборной их капитан является незаменимым, что добавило еще больше головной боли главному тренеру Владимиру Петковичу. Заменил же Джаку Закариа, с которым уже на 10-й минуте случился неприятный момент — автогол. Cтоит отметить, что это стало 10-м автоголом на этом Евро. На этом, в принципе, все опасные моменты в первом тайме и закончились, обе команды осторожно перекатывали мяч и неохотно шли в атаку.

Конечно, болельщики ждали совсем другой баталии и афиши ”Испания-Франция”, но своей героической игрой и характером швейцарцы сотворили пока главную сенсацию на турнире, выбив французов и пройдя в четвертьфинал. Cвою последнюю игру на этом Евро принимал Санкт-Петербург. Нельзя сказать, что швейцарцы и испанцы добрались до Питера в большом количестве — национальных цветов на трибунах было совсем немного. Как и в игре со сборной Франции, швейцарцы в этом противостоянии были аутсайдерами.

Первый тайм игры так и закончился 2:1, оставив многообещающую интригу на второй тайм. Итальянцы немного поостыли, передав инициативу бельгийцам. У последних были несколько верных моментов, но фортуна от них всякий раз отворачивалась в этот вечер. Последние минут двадцать Италия в основном терпела и оборонялась, закрывшись у себя на половине. Очень серьезную травму во втором тайме получил один из лучших защитников не только сборной Италии, но и всего турнира — Спинаццола — и выбыл на очень долгий срок. Его будет очень не хватать в оставшихся играх. Ну а cборной Бельгии сильно не повезло, что к этому турниру не в сильной форме подошел Де Брюйне, который получил травму еще в финале Лиги чемпионов . Ситуация усугубилась травмой, полученной в предыдущей игре с Португалией. В итоге игра так и закончилась со счетом 2:1.

Матч с бельгийцами должен был быть настоящим испытанием для итальянской сборной, которая по воле случая еще не играла со сложным соперником, и было интересно посмотреть на них в действии. Сама игра получилась действительно очень интересной, с достаточно большим количеством моментов. В первом тайме мы уже увидели 3 гола итальянцев, из которых один был отменен системой VAR. Под занавес первого тайма бельгийцы получили право пробить очень спорный пенальти, который заработал пожалуй одна из главных звезд этого турнира — 19 летний Доку. Причем 19 ему исполнилось только в конце мая. У него, скорее всего, в карьере еще будет много больших турниров — уж очень он хорош в обострении и создании опасных моментов на протяжении всей игры. Наверняка, мировые клубные гранды уже активировались в гонке за ним, и будет интересно, куда он перейдет, ведь сейчас он играет в скромном французском Ренне.

Главная афиша и противостояние четвертьфиналов. Интересный факт — ровно три года назад в этот день бельгийцы играли на чемпионате мира с японцами, а итальянцы cмотрели ЧM по телевизору, сенсационно провалив отбор и не попав на турнир. Этот факт лишь в очередной факт показывает, как трансформировалась сборная Италии за последние годы и какую работу провел Роберто Манчини на посту главного тренера сборной.

Второй тайм чехи начали очень активно. Уже на 49 минуте нападающий чехов Шик забил свой очередной гол. Пятый гол Патрика на Евро — чех догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров турнира, что является очень неплохим достижением. Чехи продолжали давить весь второй тайм, и моментами вратарь сборной Дании, Каспер Шмейхель, становился настоящим героем, избавляя команду от неминуемых голов. Не повезло чехам с травмами, ведь пришлось заменить по ходу тайма Шика и Челюстку и выпускать не очень опытных футболистов. В итоге Дания выстояла и пробилась в полуфинал со счетом 2:1. Довольно скромная команда Чехии, которую мало кто видел в 1/4 финала, покидает турнир с высоко поднятой головой.

Достаточно интересная пара, и если датчан на этой стадии еще ожидали, то чехи удивили, выиграв голландцев в прошлой игре. Обе команды без явных звезд на поле, но уже показали, что являются очень крепкими сборными. И если Дания начала турнир с двух поражений, то чехи весьма уверенно играли в группе, проиграв лишь aнгличанам. Сама же игра началась с быстрого гола датчан в первой же опасной атаке. После пропущенного гола на поле был небольшой сумбур, команды обменивались опасными моментами, но безупречно играли вратари. По сути, стандарты были главной надеждой команды чехов, ведь массированная оборона Дании почти не давала шансов своим противникам. Все, что создала Чехия во время игры, случилось в результате внезапных ошибок соперников или удачных индивидуальных действий. В итоге под занавес первого тайма датчане забили еще один гол — а это уже весомая заявка на полуфинал.

Уже не первый турнир очень талантливая и сильная сборная Бельгии покидает его на достаточно ранней стадии, не воспользовавшись своим полным потенциалом. Но эту победу Италии не назовешь случайной или незаслуженной. Перед турниром Манчини спросили, где он видит себя 12 июля. Тот ответил, что на курорте Порто-Ново отдыхающим с друзьями, при этом дети будут просить у него автограф как у чемпиона Европы. Осталось два шага… 6 июля — полуфинал с Испанией.

Ну а сборная Дании стала первой в истории чемпионатов Европы командой, которая дошла до стадии 1/2 финала, начав турнир с двух поражений. Сейчас, после того, как Дания вышла в полуфинал чемпионата Европы, многие вспоминают Евро-1992. Как oни туда попали — это действительно чудо (дисквалифицировали Югославию, и Дания поехала вместо нее). Но а сейчас она всего добивается своим непосильным трудом и сильной мощной игрой на футбольном поле. Забавно и удивительно, что в 1992 году ворота датчан защищал Петер Шмейхель. Cейчас на последнем рубеже стоит его сын, которого от победы на Евро отделяют всего 2 игры.

Украина — Англия



После триумфа в матче со Швецией, в 1/8 финала Евро-2020 сборной Украины в следующей стадии плей-офф турнира предстояла встреча в Риме против куда более сильного соперника в лице Англии. Игра против сборной Швеции получилась очень эмоциональная, ведь украинцы вырвали победу, забив за несколько минут до конца экстра таймов. Здесь же с англичанами нужно было настраиваться и рассчитывать на какое-то чудо, ведь сборная Англии еще не пропускала на этом турнире. Как и ожидалось, украинцы отдали сопернику преимущество в контроле мяча, сосредоточившись на оборонительных действиях на своей половине поля, но очень быстро допустили ошибку. Уже на 4й минуте Кейн забил гол. После пропущенного гола у украинцев было всего несколько полуопасных моментов с которыми Пикфорд справлялся без труда.

В целом игра больше была похожа на тренировку сборной Англии, которая без труда перекатывала мяч, в то же время не давая возможности толком ничего создать украинской сборной. В итоге Англия забила 4 безответных мяча. Все, на что могла претендовать сборная Украина, так это на гол престижа. Но и забить хотя бы один мяч не удалось. По ходу матча не оставляло чувство, что Украину, кажется, накрыло похмелье после матча со Швецией в 1/8 финала. Все силы и эмоции остались там, в Глазго. Сборная Украины закончила свой поход на этом Евро, явно прыгнув выше головы и показав свой личный рекорд, пройдя аж до четвертьфинала. Ну а команда Саутгейта установила рекорд на этом Евро и уверенно шагает в полуфинал, который она проведет опять на своем родном Уэмбли. Вообще для Англии этот турнир можно назвать ”почти домашним” ведь гипотетически они могут провести 6 из 7 игр на домашнем поле, немного странно, не так ли?

Берегите себя и будьте здоровы! Любите футбол!

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