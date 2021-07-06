Центрист Дмитриев в запросе министрам: увеличено ли финансирование исследований сланца?

По словам Дмитриева, по решению парламента в таком документе как ”Основы политики в сфере недропользования до 2050 года” отмечено, что добываемые природные ресурсы должны исследоваться и использоваться способами, приносящими обществу наибольшую пользу. Помимо этого, должны учитываться экологический, социальный, экономический факторы, а также вопрос безопасности.

”Как председатель группы поддержки сланца я попросил предоставить информацию о том, какие планы у министерств на ближайшие годы относительно исследований сланца и других полезных ископаемых”, — пояснил Дмитриев.

Цель созданной в прошлом месяце парламентской группы поддержки сланца — оказывать содействие проведению исследований горючего сланца и других полезных ископаемых, а также разработок технологий переработки ресурсов наиболее эффективным способом.

”Мы хотим добиться того, чтобы укрепить позиции Эстонии в качестве своего рода центра компетенции в области изучения и применения сланца. Сланец — одно из основных полезных ископаемых в Эстонии, также он является важным сырьем в химической промышленности”, — отметил Дмитриев.

”Учитывая сегодняшнюю ситуацию, проведение исследований, поддержка научной деятельности в данной сфере — крайне важны как по экономическим, так и по социальным причинам. При сотрудничестве предприятий и ученых изучаются новые возможности использования сланца, и работу в этом направлении необходимо продолжить. Однако здесь нужен и существенный вклад со стороны государства”, — подчеркнул Дмитриев.

Письмо с запросом относительно планов изучения возможностей применения природных ресурсов было направлено министру образования и науки Лийне Керсна, министру предпринимательства и инфотехнологий Андресу Суттю и министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу.