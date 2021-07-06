Им досаднее, чем России: почему сборная Бельгии — главное разочарование Евро-2020? Мнение блогера RusDelfi
Картина Евро близится к завершению. Черновая работа завершена, полотно прогрунтовано, и теперь прорисовываются детали, делаются более выразительными лица. Что получится в итоге, мы пока не знаем, но краски художники используют яркие и даже неожиданные.
Все познается в сравнении. В России истерика по поводу итогов выступления национальной сборной почему-то по прошествии полутора недель только нарастает. Создается впечатление, что ниже не падали никогда. Но что является более обидным: не выйти из группы по разности мячей, с тремя очками и едва ли не слабейшим поколением футболистов в истории? Или в очередной раз остановиться на стадии четвертьфинала, имея самое мощное и одаренное поколение игроков?
Речь о сборной Бельгии. Россия, можно сказать, еще не знает, что такое провалы. До ЧМ-2014 Бельгийцы пролетали мимо пяти(!) крупных турниров подряд! Финал Евро-1980 и 4-е место на ЧМ-1986 казались в этой стране чем-то доисторическим. Как и успехи бельгийских клубов в Еврокубках. Слова "Брюгге" и "Андерлехт" уже никого не пугали, Бельгия болталась в клубном рейтинге стран УЕФА на 12-14-х местах без особых перспектив.
И тут появились они, золотое поколение бельгийского футбола. Молодые и те, кому около 25. В группе на ЧМ-2014 сборной России пришлось столкнуться с 22-летним Тибо Куртуа в воротах, и с Тоби Алдервейрелдом (25), Акселем Витселем (25), Эденом Азаром (23), Кевином Де Брейне (22), Дрисом Мертенсом (27) и 21-летним Ромелу Лукаку в поле. Общий возраст заявки той Бельгии был около 26 лет, а цена заявки на игру с Россией была 248 миллионов Евро. Российская заявка была на 70 миллионов дешевле (179) и почти на два года старше (27,8). Бельгия забила победный гол Акинфееву на 88-й минуте, но минимальный счет не должен вводить в заблуждение — моменты в той игре создавала лишь одна команда.
ЧМ-2014 бельгийцы завершили, проиграв 0:1 в 1/4-финала Аргентине с Месси. Тогда у звезд Бельгии не было еще такой уверенности в себе, все 4 победы были добыты ими после 75-й минуты. Но уже было ясно — это поколение бельгийцев должно брать титулы, подступы к пьедесталу — не его уровень.
Так что поражение 1:3 от Уэльса в 1/4-финала Евро-2016 уже выглядело не достижением, но конфузом. На ЧМ-18 Бельгия и вовсе приехала доминировать. После выноса бразильцев в 1/4-финала лично у меня не было сомнений, кто чемпион мира. Даже, помню, поставил на это какую-то, не самую малую, сумму. Команда Дешама, конечно, большие молодцы, но никак не выглядели они фаворитами в полуфинале против Бельгии. Однако выиграли. И 3-е место, лучший результат Бельгии на чемпионатах мира за всю историю — явно не было пределом их мечтаний.
По сути, у золотого поколения Бельгии остались лишь две попытки на титул — ЧЕ-20 и ЧМ-22. И это при том, что новой "золотой молодежки" на подходе нет совсем, на последнем крупном турнире сборная Бельгии U-21 заняла последнее место в группе с нулем очков.
Групповой этап Евро-20, новая игра Бельгия-Россия
У нас в заявке — НИ ОДНОГО игрока, выходившего на поле против Бельгии на ЧМ-14, при том, что пришедшее на смену поколение уже считают у нас старым. Против нас — 28-летний Лукаку, 34-летний Дрис Мертенс, 32-летний Андервейрелд. На замену выходит 30-летний Эден Азар, в следующем матче восстановятся Де Брейне (29) и Витсель (32). С последними двумя — 8 человек из игры против сборной России образца Капелло-2014. Возраст заявки Бельгии — 29 лет, цена состава — больше 600 миллионов.
Может быть, эти миллионы и сыграли злую шутку? Уж очень легко, в полусне Бельгия добывает 9 очков в группе. Россию даже и не заметили, для победы над Данией хватило выхода на замену Де Брейне, с финнами и вовсе не старались, первое место было в кармане. Португалия потрепала нервы в 1/8-финала, но и ее прошли. У кого еще есть такой класс и опыт? Французы и немцы вылетели.
Но футбол не прощает к себе вальяжного отношения. Несколько раз мне доводилось слышать, что уж очень Ромелу Лукаку напоминает на этом Евро нашего Дзюбу. Пару раз включился, разок забил — и на покой. Вот и с Италией — забил гол с пенальти, дремал-дремал, а когда проснулся — лишил его футбольный Бог удачи. В таких моментах не забивал Лукаку — и Дзюба бы не понял. А Де Брейне хоть и играл, но не слишком удачно, так как вышел на матч с серьезной травмой. Еще одна проблема Бельгии — зависимость от этого полузащитника "Манчестер Сити". С ним (здоровым) и без него — две разные команды.
И в целом итальянцы были чуть команднее, что-ли. Ну а как иначе, если эта победа над Бельгией стала для них 32-й игрой без поражений подряд при Манчини. Браво, Маэстро! После такого достижения можно немного и похвалиться: "Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это и произошло. Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной”
Италия выиграла пять матчей подряд на Евро. Столько же побед было у Франции (1984), Нидерландов (1988-1992) и Чехии (2000-2004). Следующая победа может дать Италии еще один рекорд. А 32-матчевая серия без поражений может перерости в абсолютный мировой. Впереди сейчас только Бразилия (1993-1996) и Испания (2007-2009). Обе сборные не проигрывали тогда 35 матчей.
Но вернемся к проигравшим. Вот почему никакой не России или Турции выступление нужно называть полным провалом. Бельгия упустила, можно сказать, свой предпоследний шанс выиграть крупный турнир, использовать удачу, подарившую стране золотое поколение. Через год в Катаре будет, скорее всего, последний. Ведь на Евро-24 Куртуа, Лукаку, де Брейне, Азару и Витселю будет уже очень хорошо за 30.
Итальянцы сейчас — как отлично настроенный музыкальный инструмент. В полуфинале их ждет Испания, еще одна команда "с проблемами". Но предсказать итог этой игры невозможно, слишком уж принципиален Апеннинско-Пиренейский спор. Это со Швейцарией без игрока испанцы могут позволить щекотать себе нервы послематчевыми пенальти. Жаль вратаря Швейцарии Зоммера, он столько выручал в этом матче, но Унаи Симон был действительно лучшим в серии пенальти. Испания — как раз пример для Бельгии, как снимать проклятие "вечного четвертьфиналиста". Один-два турнира выиграть — и сделка с Фортуной скреплена печатью уверенности. Если не Акинфеев в воротах напротив.
Раз уж опять вспомнили про сборную России — выходит, что не прав был ее тренерский штаб в том, что бросил все силы на третий матч с Данией. Эта команда уверенной поступью дошла уже до полуфинала и, судя по всему, останавливаться не намерена. Подопечные Каспера Юльманна мощны, вариативны, вовремя включают прессинг и жутко уверены в себе. Когда чехи кинулись отыгрываться, в защите эффективно работали все нападающие Дании и кроме навала, чехам ничего и не дано было сделать. А ответные контратаки Дании жалили их, как неправильные пчелы Винни-Пуха. Если бы не жадность при завершении у Поульсена и его друзей, могла Дания и 4 положить, как двум предыдущим соперникам.
Надо было россиянам сразу брать быка за рога. Не с уверенной Данией убиваться, а с самоуверенной Бельгией. Те вышли просто мячик на старте попинать, а Россию трясло. Сыграли бы хоть вничью — и не увидели бы мы в плей-офф никакой Дании, сколько ни забивай она в последнем матче. Ее путь вполне бы мог быть нашим. Увы, этот абзац — классические взмахи кулаками после драки.
Евро-2020, 1/4 финала
Бельгия — Италия — 1:2 (1:2)
Голы: Барелла (Верратти), 31 (0:1). Инсинье, 44 (0:2). Лукаку, 45+2 — с пенальти (1:2).
Статистика: Голевые моменты: 5-6, xG: 1,82 — 1,84 Владение мячом: 46%-54%. Удары ( в створ): 10(3) — 14(3), угловые: 9-5, нарушения: 16-13, офсайды: 1-2
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Менье (Шадли, 69. Прат, 73), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Доку, Де Брейне, Азар, Лукаку.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).
Предупреждения: Верратти, 20. Тилеманс, 21. Берарди, 90.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения). ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Фриц (все — Германия), Гиль (Польша). 2 июля. Мюнхен. Стадион ”Алльянц Арена”.
Швейцария — Испания — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 1:3
Голы: Закария, 8 — в свои ворота (0:1). Шакири (Фройлер), 68 (1:1).
Серия пенальти: Бускетс — 0:0 (штанга). Гавранович — 1:0. Ольмо — 1:1. Шер — 1:1 (вратарь). Эрнандес — 1:1 (вратарь). Аканджи — 1:1 (вратарь). Морено — 1:2. Варгас — 1:2 (мимо). Ойярсабаль — 1:3.
Статистика: Голевые моменты: 7-3, xG: 0,77 — 2,95 Владение мячом: 34%-66%. Удары ( в створ): 9(2) — 27(10), угловые: 9-13, нарушения: 15-14, офсайды: 4-2
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиагу Алькантара, 113), Жорди Альба, Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Эрнандес, 119), Торрес (Ойярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).
Предупреждения: Видмер, 67. Ляпорт, 90+3. Гавранович, 120+1. Удаление: Фройлер, 77 (грубая игра).
Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия). ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Дингерт (Германия), Аттуэлл (Англия). 2 июля. Санкт-Петербург. Стадион ”Газпром Арена”. 24764 зрителя.
Чехия — Дания — 1:2 (0:2)
Голы: Дилэйни, 5 (0:1). Дольберг, 42 (0:2). Шик, 49 (1:2).
Статистика: Голевые моменты: 4-8, xG: 1,57 — 1,48 Владение мячом: 53%-47%. Удары ( в створ): 17(5) — 13(7), угловые: 9-7, нарушения: 9-10, офсайды: 3-0
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка (Брабец, 65), Боржил, Холеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Стрюгер Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 81), Мехле, Брэйтуэйт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).
Предупреждения: Крменчик, 84. Калас, 86.
Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия). ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Мели, Иррати (оба — Италия). Резервный судья Сергей Карасев (Россия) 3 июля. Баку. Стадион Олимпийский. 16306 зрителей.
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