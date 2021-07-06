Им досаднее, чем России: почему сборная Бельгии — главное разочарование Евро-2020? Мнение блогера RusDelfi

ЧМ-2014 бельгийцы завершили, проиграв 0:1 в 1/4-финала Аргентине с Месси. Тогда у звезд Бельгии не было еще такой уверенности в себе, все 4 победы были добыты ими после 75-й минуты. Но уже было ясно — это поколение бельгийцев должно брать титулы, подступы к пьедесталу — не его уровень.

И тут появились они, золотое поколение бельгийского футбола. Молодые и те, кому около 25. В группе на ЧМ-2014 сборной России пришлось столкнуться с 22-летним Тибо Куртуа в воротах, и с Тоби Алдервейрелдом (25), Акселем Витселем (25), Эденом Азаром (23), Кевином Де Брейне (22), Дрисом Мертенсом (27) и 21-летним Ромелу Лукаку в поле. Общий возраст заявки той Бельгии был около 26 лет, а цена заявки на игру с Россией была 248 миллионов Евро. Российская заявка была на 70 миллионов дешевле (179) и почти на два года старше (27,8). Бельгия забила победный гол Акинфееву на 88-й минуте, но минимальный счет не должен вводить в заблуждение — моменты в той игре создавала лишь одна команда.

Речь о сборной Бельгии . Россия, можно сказать, еще не знает, что такое провалы. До ЧМ-2014 Бельгийцы пролетали мимо пяти(!) крупных турниров подряд! Финал Евро-1980 и 4-е место на ЧМ-1986 казались в этой стране чем-то доисторическим. Как и успехи бельгийских клубов в Еврокубках. Слова "Брюгге" и "Андерлехт" уже никого не пугали, Бельгия болталась в клубном рейтинге стран УЕФА на 12-14-х местах без особых перспектив.

Все познается в сравнении. В России истерика по поводу итогов выступления национальной сборной почему-то по прошествии полутора недель только нарастает. Создается впечатление, что ниже не падали никогда. Но что является более обидным: не выйти из группы по разности мячей, с тремя очками и едва ли не слабейшим поколением футболистов в истории? Или в очередной раз остановиться на стадии четвертьфинала, имея самое мощное и одаренное поколение игроков?

Картина Евро близится к завершению. Черновая работа завершена, полотно прогрунтовано, и теперь прорисовываются детали, делаются более выразительными лица. Что получится в итоге, мы пока не знаем, но краски художники используют яркие и даже неожиданные.

Так что поражение 1:3 от Уэльса в 1/4-финала Евро-2016 уже выглядело не достижением, но конфузом. На ЧМ-18 Бельгия и вовсе приехала доминировать. После выноса бразильцев в 1/4-финала лично у меня не было сомнений, кто чемпион мира. Даже, помню, поставил на это какую-то, не самую малую, сумму. Команда Дешама, конечно, большие молодцы, но никак не выглядели они фаворитами в полуфинале против Бельгии. Однако выиграли. И 3-е место, лучший результат Бельгии на чемпионатах мира за всю историю — явно не было пределом их мечтаний.

По сути, у золотого поколения Бельгии остались лишь две попытки на титул — ЧЕ-20 и ЧМ-22. И это при том, что новой "золотой молодежки" на подходе нет совсем, на последнем крупном турнире сборная Бельгии U-21 заняла последнее место в группе с нулем очков.

Групповой этап Евро-20, новая игра Бельгия-Россия



У нас в заявке — НИ ОДНОГО игрока, выходившего на поле против Бельгии на ЧМ-14, при том, что пришедшее на смену поколение уже считают у нас старым. Против нас — 28-летний Лукаку, 34-летний Дрис Мертенс, 32-летний Андервейрелд. На замену выходит 30-летний Эден Азар, в следующем матче восстановятся Де Брейне (29) и Витсель (32). С последними двумя — 8 человек из игры против сборной России образца Капелло-2014. Возраст заявки Бельгии — 29 лет, цена состава — больше 600 миллионов.

Может быть, эти миллионы и сыграли злую шутку? Уж очень легко, в полусне Бельгия добывает 9 очков в группе. Россию даже и не заметили, для победы над Данией хватило выхода на замену Де Брейне, с финнами и вовсе не старались, первое место было в кармане. Португалия потрепала нервы в 1/8-финала, но и ее прошли. У кого еще есть такой класс и опыт? Французы и немцы вылетели.