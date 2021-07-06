Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он баллотировался в президенты Беларуси, но перед выборами его задержали

Бабарико обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Он не признал вину. Прокурор просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

По версии обвинения, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически получали взятки. Как пишет ”Медиазона. Беларусь”, в качестве взяток обвинение рассматривало дивиденды, которые компании, учрежденные Белгазпромбанком, выплатили иностранным фирмам, якобы связанным с Бабарико. Обвинение считает, что за 16 лет топ-менеджеры банка получили от корпоративных клиентов более 30 миллионов белорусских рублей (более 11,8 миллиона долларов по нынешнему курсу).

Кроме того, обвинение посчитало, что Бабарико отмывал деньги, когда приобрел в Минске недвижимость на сумму свыше одного миллиона белорусских рублей (394 тысячи долларов).

В мае 2020 года Виктор Бабарико объявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси. В тот момент он считался главным соперником Александра Лукашенко на выборах среди оппозиционеров. В июне в офисе Белгазпромбанка прошли обыски, а Бабарико задержали и отправили в СИЗО КГБ. Ему отказали в регистрации в качестве кандидата. В августе выборы, по данным ЦИК Беларуси, в шестой раз подряд выиграл Александр Лукашенко — это привело к массовым протестам в Беларуси.