В Тбилиси отменили ЛГБТ-марш

"Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними, а огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и Патриархией, — цитирует сообщение издание "Грузия Online". — Власти не только не обеспечивали безопасность квир-общества и наших сторонников, но и не позволили нам осуществлять наше право на собрания своими активными действиями. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей!".

Ранее в тот же день тысячи противников проведения в столице Грузии "марша достоинства" под лозунгом "Выходи за солидарность" перекрыли центральную тбилисскую улицу Руставели. Они устроили там митинг и стали нападать как на собравшихся для участия в прайд-параде, так и на представителей СМИ, бросая в них бутылки, камни и палки. По данным "Грузия Online", нападению подверглись около 20 журналистов и операторов, была повреждена их техника. Пострадали, в частности, сотрудники Радио "Свобода", "Рустави — 2", "Первого канала" грузинского телевидения и других. Целый ряд представителей прессы доставлен в больницы.

Кроме того, десятки радикально настроенных гомофобов собрались перед офисом организации Tbilisi Pride. Несколько противников гей-сообщества взобрались на балкон здания, сорвали с фасада радужный флаг и сожгли его.

По факту нападения на журналистов возбуждено уголовное дело.