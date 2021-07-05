Футзал германии: все готово к запуску бундеслиги!

Следующий сезон станет историческим для немецкого футзала, поскольку впервые на смену региональным лигам и общей сетки плей-офф для их победителей придёт общенациональное соревнование, получившее традиционное название Бундеслига.

Последним победителем старого формата чемпионата Германии стал «Вайлимдорф», который завоевал чемпионский титул во второй раз в своей истории. Для того, чтобы отобраться в национальный плей-офф, футболисты «Вайлимдорфа» выиграли свою региональную лигу, в четвертьфинале обыграли «Фортуну» из Дюссельдорфа (4:2), в полуфинале с таким же счетом победили «Майнц», а в финале оказались сильнее «Гамбург Пантерз» (3:1). К слову, все поверженные «Вайлимдорфом» клубом также станут участниками первого сезона Бундеслиги, поскольку являются чемпионами своих региональных лиг.

В первом сезоне Бундеслиги примут участие десять команд. Восемь команд, принимавших участие в минувшем национальном плей-офф автоматически получили по месту в новой лиге, как победители своих регионов: «Вайлимдорф», «Гамбург Пантерз», «Зеннещтадт», «Майнц», «Хоэнштайн-Эрнстталь», «Фортуна Дюссельдорф», «Берлин 1894» и «Пенцберг». К ним присоединится «Вакка Иглз», как второй клуб Северной Регионаллиги (изначально этот регион получил две квоты для клубов), а также «Штутгарт», завоевавший последнюю путевку в Бундеслигу через стыковые матчи.

Федерация футбола Германии пока не опубликовала точные даты начала нового футзального сезона, но обычно соревнования в немецких региональных лигах начинались в октябре, поэтому старт Бундеслиги стоит ожидать примерно в это время. На конец марта 2022-го будет запланирован последний тур регулярного чемпионата, после чего восемь лучших команд начнут стадию плей-офф, которая продлится ориентировочно до конца мая. Команда, занявшее последнее место, будет понижена в классе и напрямую отправится в один из пяти региональных дивизионов, а девятая команда Бундеслиги будет проводить стыковые игры с пятью победителями этих дивизионов за право сохранить место в классе сильнейших на будущий год.

Как и все любители европейского футзала, мы с нетерпением ожидаем старта первого сезона Бундеслиги!