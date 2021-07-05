ФОТО и ВИДЕО | Петербург короне не верит: в городе высокие уровни заражения и смертности, но в ресторанах и на улице полно людей

Большинство людей в ресторанах и кафе сидят на летних террасах, но и в помещениях тоже много посетителей. От клиентов ношение масок в ресторанах не требуется, в отличие от обслуживающего персонала.

В торговых центрах маски носят порядка 60-70% посетителей, примерно у половины из них маски надеты правильно. В магазинах ТЦ без масок не обслуживают, при этом если человек ходит по залу, то от него не требуют надеть маску.

Продавцы поясняют, что им запрещено обслуживать людей без масок — потом начальство проверяет по камерам, были ли на посетителях маски. Поэтому если клиент без маски, то продавцы вежливо попросят его надеть маску.

При входе в метро маски надевают все, поскольку за ее отсутствие предусмотрен штраф в размере 4000 рублей (46 евро).

Однако после прохождения контроля, некоторые сдвигают маску на подбородок, а некоторые и вовсе снимают. По итогу — в масках порядка 40% посетителей метро. При этом в метрополитене по громкой связи постоянно заучит напоминание о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

На самой оживленной улице — Неском проспекте — ходят толпы людей. Некоторые люди носят маски даже на улице, но их совсем немного.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 1828 человек, 100 человек скончались, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как отмечают российские СМИ, это максимальный ежесуточный прирост заболевших в регионе с 3 февраля этого года, тогда вирусом заразились 1 916 человек. Всего в Петербурге выявлено более 478,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 16,8 тыс. человек.