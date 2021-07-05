ПОДКАСТ | "Сборная Украины не заслужила дойти до полуфинала, но 1/4 — это достижение"

"У разных людей разные эмоции от этого матча. Думаю, равнодушным никто не остался. К сожалению, команда проиграла 0:4. — сказал комментатор Алексей Маргиев. — Проход в 1/4 финала чемпионата Европы — уже достижение для украинской команды. Они вернулись героями, несмотря на поражение. Однако счет и ход матча с англичанами немного испортили общее впечатление от всего выступления.

Откровенно говоря, Украина не выглядела цельной командой на протяжении всего турнира, они не заслужили играть в полуфинале. В какой-то степени повезло, что вообще вышли из группы. Да, выдержали битву со шведами и заслуженно прошли в 1/4 ценой здоровья Беседина. Если бы не красная карточка Даниельсона, то трудно сказать, как бы это все повернулось. Конечно, для украинского футбола — это достижение. Как мне кажется, на большее эта команда готова не была".