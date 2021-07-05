05.07.2021, 09:20
Финал ЧЕ по футболу на большом экране покажут и на площади Вабадузе, и в Ласнамяэ(2)
Foto: Ilmar Saabas
Жители Таллинна в воскресенье, 11 июля, смогут посмотреть финал чемпионата Европы по футболу на большом экране не только на площади Вабадузе, но и в парке Паэ на территории района Ласнамяэ.
Прямая трансляция в парке Паэ начнется в 22:00, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Три года назад в этом же месте была организована и трансляция финального поединка чемпионата мира.
Напомним, что первый матч полуфинала Евро-2020 состоится во вторник, 6 июля.
Финальный матч также пройдет на стадионе "Уэмбли".