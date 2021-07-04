Эпидемия. Почему осенью возможны новые проблемы

Вероятно, если мы хотим избежать повторения сценария прошедшего года, то нам следует быть осторожными и ответственно подготовиться к осени. Как говорится в крестьянской пословице – готовь сани летом.

*** Ни один ответственный врач или эпидемиолог не сможет гарантировать, что осенью не начнется новый подъем заболеваемости. Поэтому зарекаться в плане отмены дистанционного обучения или работы было бы опрометчиво. Будущее трудно предсказывать, а на приказы оно не реагирует.

5. И привитые люди, и легко переносящие инфекцию могут быть переносчиками вируса, а значит, могут заражать окружающих. И как бы не была мала такая вероятность, она остается, следовательно, остается еще один фактор, который может привести к новой вспышке заболеваемости.

4. Самые лучшие прививки не дают 100% защиты, а значит, пока вирус циркулирует в стране и мире, необходимо соблюдать такие меры безопасности, как маски, обработка рук, дистанция, ограничение контактов и количества людей в помещениях.

3. Появившись в любой точке мира, в какой-то момент в Литву может быть привезен очередной опасный штамм. Невозможно полностью изолироваться от внешнего мира. Так или иначе, новые опасные штаммы будут проникать в страну.

2. Летнее снижение заболеваемости свойственно всем респираторным инфекциям, но это не значит, что вирус пропадает из популяции. Просто больше встречается легких случаев, меньше людей заражается, но вирус никуда не уходит и продолжает существовать на территории страны. А уж если новый штамм придет из жарких стран (Индии, Бразилии, ЮАР) то очевидно, что литовское лето никак не затормозит его распространение.

В странах, где вакцинирована незначительная часть жителей, появление новых агрессивных разновидностей вируса наиболее вероятно. И в какой-то момент может появиться такой штамм, от которого сегодняшние вакцины защитить не смогут.

1. Коронавирус продолжает изменяться. Этот процесс происходит спонтанно. В результате появляются новые штаммы – более заразные и более находчивые – ускользающие от иммунитета, полученного при вакцинации или после болезни. И речь не только о индийском (дельта) штамме.

Для того чтобы минимизировать риск осеннего инфекционного шторма, необходимо:

1. Сделать как можно больше прививок – это пока что самый эффективный способ защиты. И возможность сделать прививку должна быть максимально облегчена. Информация о том, куда и когда можно спокойно прийти и сделать прививку должна быть «на каждом фонарном столбе». При этом надо помнить о том, что прививка – это не танк и не железобетонный бункер. Скорее – это аналог бронежилета, который предохраняет от ножа или попадания пули в сердце и легкие, но не защищает ни колени, ни руки, ни голову. И с появлением новых штаммов прививочный бронежилет становится все тоньше и тоньше.

2. Поэтому сделанная прививка не отменяет таких мер пассивной безопасности, как маски, дистанция, обработка рук и ограничение количества и времени контактов. Перефразируя известную поговорку – на прививку надейся, а сам не плошай.

3. Нужно понимать, что вирус может распространяться через людей любых возрастов, а значит нужно предусмотреть автономность и самостоятельность для директоров школ, институтов, детских садов, любых учреждений и предприятий. Дать им право самим принимать решения о введении полного или частичного дистантанцирования. Каждое образовательное или иное государственное учреждение, каждый бизнес и каждый человек в стране должны быть готовы к возможному негативному осеннему сценарию. И должны иметь все права и полномочия для того, чтобы ввести свой личный маленький карантин и самоизоляцию, не дожидаясь команды или разрешения сверху.

4. Учитывая непредсказуемость будущего и двухлетний карантинный форс-мажор для бизнеса, необходимо снижение налоговой нагрузки «по всем фронтам», начиная от НДС и подоходного налога и заканчивая налогами на фонд заработной платы. Идеально было бы ввести полный налоговый мораторий хотя бы на 6 месяцев, обнулить все налоги, чтобы дать возможность бизнесу восстановиться, а людям вздохнуть немного свободнее.

Это может потребовать государственных заимствований, но есть и иной способ – минимизировать расходы бюджета. Например, воздержаться от обновления автопарка или строительства очередного офиса для чиновников. Посмотреть, а нужно ли стране столько распорядителей и контролеров, получающих зарплату из бюджета, но не приносящих экономике никакой пользы.

Подать личный пример солидарности с жителями и проявить лидерскую позицию, как это произошло зимой, когда депутаты, Президент и члены правительства демонстративно сделали себе прививку «опасной» вакциной. Таким же прекрасным личным примером было бы стать самоограничение зарплат и прочих расходов со стороны депутатов и правительства. Это было бы достойно и солидарно с жителями страны. В итоге возрос бы и авторитет, и популярность таких политиков.