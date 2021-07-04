Названа самая вакцинированная страна в мире

Тем не менее на прошлой неделе власти США предостерегли своих граждан от поездок в арабскую страну, сославшись на ”очень высокий уровень” заболеваемости коронавирусом. Также Саудовская Аравия временно запретила поездки в ОАЭ. Эмираты все еще числятся в ”красном списке” стран, жители которых при поездках в Великобританию должны отсидеть за свой счет десятидневный карантин.