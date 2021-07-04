ФОТО | На улице жара, но в море не войти: температура воды на таллиннских пляжах составляет всего 7-8 градусов

По данным G4S, в 18:00 температура воды на пляже Какумяэ составляла всего 7 градусов, на пляже Штромка — 8 градусов, а на пляже Пирита — 14 градусов.

Так как в этих местах температура воды ниже 16 градусов, то на пляжах развевается красный флаг. На столичном пляже Пикакари, где вода прогрелась до 19 градусов, вывешен зеленый флаг.

Метеоролог Каиро Кийтсак объяснил в социальных сетях, что столь холодная вода в море связана с апвеллингом — подъемом холодных глубинных вод к поверхности. Из-за постоянных восточных и северо-восточных ветров поверхностный, более теплый слой воды на южном берегу Финского залива переносится в открытое море. По словам Кийсака, это ежегодное явление в Балтийском море.

В качестве экстремального примера он привел изменение температуры воды в южном порту Палдиски за последние пять дней. ”Вы можете увидеть, как холодная вода поднимается на поверхность во время апвеллинга — при этом температура воды значительно падает. Прошлой ночью температура воды там была на уровне 6 градусов”, — описывает он.

Где же сейчас теплая вода?

Например, температура воды на пляже Куресааре в 18:00 составляла 29 градусов. На озере Вильянди и канале Анны в Тарту было зафиксировано 27 градусов тепла. Однако стоит отметить, что близ тартуского канала Анна все равно развевается красный флаг. Недавний анализ воды, взятый Лабораторией безопасности здоровья, показал, что уровень энтерококков в одном пробе был немного выше допустимого уровня.

Что касается температуры воздуха, волна тепла набирает обороты. В ближайшие дни ожидается до 29 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в среду и четверг температура превысит 30 градусов. Однако есть вероятность дождей и гроз.