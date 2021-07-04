COVID-19: в РФ впервые с января свыше 25 тысяч инфицированных за сутки

В России впервые с начала января выявили более 25 тыс. (25 142) новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Об этом сообщил в воскресенье, 4 июля, федеральный оперативный штаб.

Показатель от 2 января составлял 26 301. При этом наибольшее количество зарегистрированных заразившихся - в Москве (7 624), Московской области (2 696) и Санкт-Петербурге (1 784).

За сутки в России выявили 25 142 новых случая инфицирования коронавирусом. Умерли 633 человека. pic.twitter.com/SP6diNOuyx — Рамблер/ (@ramblerru) July 4, 2021

Всего с начала пандемии инфицированы, по официальным данным, 5 610 941 человек.

Умерли 663 человека

Число умерших с диагнозом COVID-19 за минувшие 24 часа составило 663. Это - немного меньше, чем накануне. Суббота, 3 июля, стала пятым днем подряд, когда в России фиксировались максимальные показатели смертности у лиц с подтвержденным инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2.

Больше всего среди российских регионов летальных исходов - в Санкт-Петербурге (104) и Москве (111). При этом с начала пандемии, по данным штаба, в России с COVID-19 умерли 137 925 человек.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 697 скончавшихся, днем ранее - о 679. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса немногим превышает 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.