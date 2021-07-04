”Наш результат лучше, чем у Франции, Германии и Нидерландов”. Зеленский, Джонсон и другие обсуждают победу Англии над Украиной

А что говорят игроки и тренеры? В чем причина такого поражения?

В России на высшем уровне матч, конечно, не обсуждают. Многие комментаторы признавали силу сборной Украины по ходу турнира, но есть и другое мнение. Разжигает бывший игрок сборной России Владислав Радимов: ”Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!”

Короткий ответ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Разумеется, там отсылка к песне Three Lions со словами it’s coming home, football’s coming home (”он возвращается домой, футбол возвращается домой”). Английские фанаты поют на всех крупных турнирах, надеясь, что их сборная наконец-то возьмет трофей: ”Великолепная игра сборной Англии. Мы все болеем за вас в полуфинале. Верните футбол домой”.

Все это время мы были одной командой. Все это время — действительно единая Украина. Продолжим это. Завтра. Послезавтра. Всегда. Слава Украине!”

И самое главное. У нас лучшая на турнире группа поддержки. ”Украина, Украина!”, что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве. И на всю Европу было слышно ”Украина, Украина!”, что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины.

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы — впереди!

Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

”Ни одно поражение не сломает Украину. Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше.

Вот реакция президента Украины Петра Зеленского. Он горд за команду и считает результат на Евро хорошим.

”У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими игроками, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах. Я очень доволен тем, как команда выступила. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что они пытались играть в футбол”.

Ребятам было тяжело. А в общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы”.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт видит причину победы в характере его команды.

”Игроки великолепны. Сыграть настолько хорошо при таком давлении — это впечатляет.

Командный дух просто феноменален. Кто бы ни выходил на поле, команда в плане психологии просто невероятна. Это главное, о чем я думаю”.

Полузащитник Сергей Сидорчук считает, что 0:4 — это перебор.

”Очень тяжело, если полностью абстрагироваться от турнира. Тяжело переживать такие поражения. Если касаться самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Старались действовать как просит тренер. Выводы по турниру, наверное, больше прерогатива тренерского штаба. Они уже будут больше делать выводы. Что касается последнего матча — ощущения не очень, если честно”.

А вот капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко признает, что поражение по делу.

”Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи.

Нас ничего не сломает. Мы — отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть.

Несмотря на то, что мы проиграли 0:4 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию — огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили — считаю, одной из лучших команд мира”.