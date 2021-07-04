Капитан сборной Украины: когда ты пропускаешь от Англии на 3-й минуте, всё ломается

"Да, сегодня мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я считаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира. Наверное нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия, была тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается и приходится перестраиваться. Считаю, что сборная Англии заслуженно выиграла. Я их поздравляю, желаю удачи в будущем", – сказал хавбек в эфире программы "Великий футбол".