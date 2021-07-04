04.07.2021, 09:10
Капитан сборной Украины: когда ты пропускаешь от Англии на 3-й минуте, всё ломается(34)
Фото: Zheng Huansong/XinHua
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко считает, что Англия заслужила выход в полуфинал Евро-2020. Несмотря на поражение со счетом 0:4 футболист заявил, что гордится своей командой и в целом положительно оценивает выступление "желто-синих" на турнире, цитирует игрока "Обозреватель".
"Да, сегодня мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я считаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира. Наверное нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия, была тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается и приходится перестраиваться. Считаю, что сборная Англии заслуженно выиграла. Я их поздравляю, желаю удачи в будущем", – сказал хавбек в эфире программы "Великий футбол".