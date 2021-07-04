ВИДЕО | Минутка умиления: маленькие ежики из эстонского приюта учатся быть самостоятельными

7 июня в приют Сийлипуса были доставлены 20 маленьких ежат весом всего в пару десятку грамм. Их мама-ежиха покинула гнездо из начавшейся поблизости стройки. К счастью, строители обнаружили крох и принесли их в приют. Ежата были похожи на крошечные комочки, чья жизнь висела на волоске, и поначалу никто не верил, что их удастся спасти. Сотрудники приюта бросили все силы на уход за маленькими обитателями леса. И им удалось! Ежики выжили и набрались сил. Пару дней назад их даже "переселили" из небольшой коробки в отдельную клетку, где им приходится смириться с тем фактом, что из пипетки их больше никто кормить не будет, и надо самостоятельно есть из миски. Правда, самый маленький ежик, который поступил в приют в критическом состоянии, постоянно протестует — иногда ему все же приходится давать соску.

17 июня в приют доставили еще семерых ежат вместе с мамой. Они жили под небольшой бытовкой, которую перенесли в ходе строительных работ. Сейчас с семьей все хорошо, малыши подросли и ждут, когда их "переселят" из коробки в более просторное помещение.

19 июня помощь потребовалась еще одной семьи ежиков, состоящей из 5 ежат и их мамы. На этот раз всему виной стала легкомысленность человека: ежик передвигался по шоссе в Таллинне, его увидел прохожий, и вместо того, чтобы перенести животное в ближайшую зеленую зону, увез ежа к себе домой, чтобы показать детям. В ту же ночь ежиха, которую поместили в коробку, родила пятерых малышей.

В течение пяти дней ежики находились в неподходящих условиях, с неподходящей пищей и под пристальным вниманием семьи, к которой они случайно попали. На пятый день глава семьи понял, что что-то идет не так и привез несчастных ежат в приют Эстонского общества дикой природы. Во время перевозки мама-ежиха выпала из пластикового ящика в багажнике машины, а малышей разбросало по дну ящика. Все же знают, что ежи в случае опасности или беспокойства могут навредить ежатам и съесть их?