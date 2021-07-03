Аферистам удается усыпить внимание даже бдительных собеседников — что выдает мошенников?

Если вы завязали беседу, может быть поздно: ущерб иногда исчисляется десятками тысяч

Рамунас Матонис, заведующий отделом коммуникации Департамента полиции Литвы рассказал, что за 5 месяцев 2021 года уже начато 1188 расследований по факту мошенничества. В 2020 году было 2877 таких расследований.

"Расследования показывают, что человек, завязавший беседу с мошенниками, обычно верит тому, что ему говорят. Кроме того, его в короткий срок принуждают принять решение, результатом которого бывает потеря средств. Мошенники неплохо знают все психологические нюансы, используют фактор неожиданности, побуждают принять решение немедленно, в результате немало людей попадается на крючок", — рассказал представитель полиции. Полиция призывает жителей даже не ввязываться в беседу с такими аферистами, поскольку чем дольше длится разговор, тем больше вероятность, что человек поддастся на обман. "Сумы очень разные: от несколько сотен евро до десятков тысяч. Обычно меньше теряют отдельные люди, а больше — компании", — сказал Матонис.

По его словам, мошенники затрагивают разные актуальные темы: заботу о близких или вопрос материального благополучия. Они манипулируют и заставляют находящегося в стрессовом состоянии человека быстро принять ответственное решение.

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