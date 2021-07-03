ВИДЕО | В Японии в курортном городе оползень полностью засыпал 80 домов. Два человека погибли, еще минимум 19 пропали

Как минимум 19 человек пропали без вести, рассказал Associated Press представитель префектуры (сперва власти сообщили о 20 пропавших без вести). При этом неназванный источник AP в японском агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями заявил, что без вести могли пропасть около 100.

В соцсетях опубликовали несколько видео, снятых во время стихии. На записях мощный оползень спускается с вершины горы через город к морю, ломая дома. Всего оползень затронул около 300 зданий в городе, сообщил мэр Атами Сакаэ Сайто. Примерно 80 домов полностью засыпало землей, рассказал источник AP.

Оползень случился после проливных дождей, прошедших в некоторых районах Японии на этой неделе. В Атами за первые три дня июля выпало больше осадков, чем за месяц.