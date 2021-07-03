За рубежом
03.07.2021, 19:46

Количество пересечений россиянами финской границы не увеличилось, несмотря на облегчение въезда в страну российским дачникам

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Soome lipp
Soome lipp
Foto: Eero Vabamägi
По данным погранпунктов Ваалимаа и Нуйямаа, большинство пересекающих границу россиян — лица с двумя паспортами Финляндии и России, Yle.fi.

Владельцы финских коттеджей из России не спешат ехать на отдых в Юго-Восточную Финляндию, если верить статистике о пересечениях границы.

Две недели назад Финляндия разрешила владельцам недвижимости пересечение границ ЕС и Шенгена без веской причины. Таким образом, российские владельцы финских коттеджей вновь могут путешествовать в Финляндию.

Тем не менее, как сообщают на погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа, большинство пересекающих границу россиян — это лица с двумя паспортами Финляндии и России.

Число пересечений осталось на прежнем уровне, возможно, еще и потому, что летний отпускной сезон в России начинается ближе к концу июля.

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