Литва, которую не хотят замечать: 15-летняя девочка стала сельской проституткой

Она считает, что социальные службы Западной Литвы должны расследовать сложившуюся ситуацию. Мишинене указала, что все объявления были размещены на платформе eLenta.lt, но и сейчас там можно найти объявления о "продаже участка земли, машины и партнера". Администратор сайта ничего не предпринимает, чтобы пресечь размещение объявлений о торговле детьми. Объявления, размещенные Срвидасом, привлекали внимание многих мужчин: "Девушка ищет девушку", "Ищу девушку до 30 лет, для секса втроем или только вдвоем, как захочешь, жду СМС", "Пара ищет любовника", "Пара ищет порядочного мужчину до 35 лет для веселого времяпрепровождения, только серьезные предложения" и т.д.

После заявления Виталиюса Г. привлекли к уголовной ответственности за то, что он за деньги занимался сексом с 15-летней и за "производство" порнопродукции (он фотографировал половые органы — свои и девочки) и ее распространение (послал фото другу). Полиция задержала и привлекла к ответственности сутенера — 50-летнего Арвидаса Ш. Его обвиняли в торговле людьми, использование детей и производство порнопродукции. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Виталиюс Г. получил штраф в размере 500 МПУ (18 830 евро), который должен выплатить в течение года. "В Литве случаи торговли детьми встречаются редко, это сложные дела, их долго расследуют и рассматривают в суде, все последние такие дела касались торговлей девочками в самой Литве, все случаи фиксировались в Западной Литве", — сказала глава Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене.

41-летний Виталиюс Г. из Таураге обратился в полицию, когда понял, что у него были отношения с несовершеннолетней. Девочка угрожала ему расправой и сказала, что заявит в полицию об изнасиловании. "Она писала мне, что все плохо кончится, что у нее есть белье с уликами, моя фотография, писала, что я попался, что она была изнасилована и пойдет в полицию, — рассказал стражам порядка Виталиюс Г. — Я испугался угроз, понял, что мне угрожают бандитами, опасался за свою жизнь и здоровье, боялся, что меня обвинят в насилии, хотя насилия не было".

Позже выяснилось, что Арвидас всегда был рядом, когда несовершеннолетняя девочка занималась сексом с Виталиюсом Г., а другому клиенту не дал увезти ее в гостиницу, требовал, чтобы услуги были предоставлены дома. Арвидас свою вину не признал, он уверял, что соседская девочка часто приходила к нему в гости, чтобы воспользоваться интернетом. Он уверял, что объявления размещала сама девочка, но не мог объяснить, почему везде указан номер его телефона. Полиция выяснила, что клиенты платили за секс 40-50 евро, кроме того, привозили алкоголь и сигареты для сутенера.

Виталиюс Г. рассказал в полиции, что ему сказали, что девушке 18 лет, поэтому он был уверен, что она совершеннолетняя. Сама девушка сказала, что учится в Клайпеде. По словам мужчины, сексом они занимались на глазах у Арвидаса, об этом просила сама девушка. Арвидас фотографировал их. В полицию Виталиюс Г. обратился, когда стал получать от девушки сообщения с угрозами. Девочка полиции рассказала, что ходила к Арвидасу, потому что не хотела посещать школу, поэтому они придумали способ заработать — предоставлять сексуслуги. Кроме того, Арвидас жил один, и у него был компьютер.

"Я оставалась у него ночевать, потому что мои родители пили, ругались, я не хотела оставаться с ними дома", — сказала 15-летняя. Девочка уверяла, что сама писала объявления, но консультировалась с Арвидасом. Она так и не сказала следствию, были ли у нее какие-то близкие отношения с самим сутенером, но не скрывала, что он ей нравится. "У коллегии судей нет сомнений в том, что Арвидас делал это с целью наживы", — сказано в заключении. Суд постановил, что Арвидас должен возместить девушке ущерб в размере 1500, а Виталиюс Г. — 700 евро.