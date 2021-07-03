"Российские клубы должны брать пример с Эстонии и играть своими воспитанниками": промежуточные итоги Евро-2020 от блогера RusDelfi

Как мы и говорили, турнир получается увлекательным, богатым на исторические рекорды и неожиданные результаты.

На групповом этапе уже случилось 8 автоголов. Как многие шутят, автогол — лучший бомбардир турнира. На предыдущих Евро в 21-м веке в сумме было только 7 автоголов. Испания в матчей со Швецией установила рекорд по владению мячом — 85,1% времени.

Однако этот матч стал пока единственными на турнире без забитых мячей — 0:0. Во всех других матчах команды забивают как минимум один мяч на двоих. Португалец Криштиану Роналду бьёт очередные рекорды в своей карьере — он является на данный момент лучшим голеадором Евро-2020 с 5-ю забитыми мячами. Криштиану повторил мировой рекорд по голам за сборную — у португальца и у иранца Али Даеи по 109 голов за национальную команду. Роналду — лучший бомбардир в истории Еврои всех финальных стадий крупных турниров вместе взятых. Криш забил 21 гол на чемпионатах Европы и мира — 14 из них на Евро, а сыграл уже на пяти ЧЕ. У немца Мирослава Клозе — 19 мячей на крупных турнирах. Мне очень нравится футбол, который демонстрирует один из лучших футболистов мира в истории — Криштиану Роналду. Европейский футбол — сильнейший в мире.

Сейчас перейдём к обзору группового этапа и стадии 1/8 финала Евро-2020.



Анализ группового этапа



Группа ”A”, Италия, Швейцария, Уэльс, Турция

Здесь всё без особых сюрпризов. ”Стабильность — признак мастерства”. В последнее время в Европе самой стабильной футбольной сборной является Италия с рекордной супер-серией в 31 матч подряд без поражений. Она и показывает это на Евро-2020, обыгрывая всех достаточно уверенно в группе с разницей мячей 7-0. Уэльс и Швейцария также выходят с 4-мя баллами, но Уэльс со второго места, так лучшая разница забитых и пропущенных мячей (+1 против -1). Турки с одним забитым мячом и без набранных очков покидают турнир. В 4-х матчах в группе из 6-и одна из команд не забивала мячей, то есть было 4 сухих победы.



Группа ”B”: Россия, Бельгия, Финляндия, Дания