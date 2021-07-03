"Российские клубы должны брать пример с Эстонии и играть своими воспитанниками": промежуточные итоги Евро-2020 от блогера RusDelfi(13)
Как мы и говорили, турнир получается увлекательным, богатым на исторические рекорды и неожиданные результаты.
На групповом этапе уже случилось 8 автоголов. Как многие шутят, автогол — лучший бомбардир турнира. На предыдущих Евро в 21-м веке в сумме было только 7 автоголов. Испания в матчей со Швецией установила рекорд по владению мячом — 85,1% времени.
Однако этот матч стал пока единственными на турнире без забитых мячей — 0:0. Во всех других матчах команды забивают как минимум один мяч на двоих. Португалец Криштиану Роналду бьёт очередные рекорды в своей карьере — он является на данный момент лучшим голеадором Евро-2020 с 5-ю забитыми мячами. Криштиану повторил мировой рекорд по голам за сборную — у португальца и у иранца Али Даеи по 109 голов за национальную команду. Роналду — лучший бомбардир в истории Еврои всех финальных стадий крупных турниров вместе взятых. Криш забил 21 гол на чемпионатах Европы и мира — 14 из них на Евро, а сыграл уже на пяти ЧЕ. У немца Мирослава Клозе — 19 мячей на крупных турнирах. Мне очень нравится футбол, который демонстрирует один из лучших футболистов мира в истории — Криштиану Роналду. Европейский футбол — сильнейший в мире.
Сейчас перейдём к обзору группового этапа и стадии 1/8 финала Евро-2020.
Анализ группового этапа
Группа ”A”, Италия, Швейцария, Уэльс, Турция
Здесь всё без особых сюрпризов. ”Стабильность — признак мастерства”. В последнее время в Европе самой стабильной футбольной сборной является Италия с рекордной супер-серией в 31 матч подряд без поражений. Она и показывает это на Евро-2020, обыгрывая всех достаточно уверенно в группе с разницей мячей 7-0. Уэльс и Швейцария также выходят с 4-мя баллами, но Уэльс со второго места, так лучшая разница забитых и пропущенных мячей (+1 против -1). Турки с одним забитым мячом и без набранных очков покидают турнир. В 4-х матчах в группе из 6-и одна из команд не забивала мячей, то есть было 4 сухих победы.
Группа ”B”: Россия, Бельгия, Финляндия, Дания
Обидно, что сборная России не вышла из группы. Я уже рассказывал про российский футбол, так что оставим это. Не считаю последнее место в группе с тремя очками за провал. С Данией достаточно была и ничьей, но не повезло. Нельзя всё оставлять на последний тур, так как ни к чему хорошему это не приведёт — это и показывают результаты прошлых турниров. Не хватает россиянам опыта, уверенность и реализации в матчах с топ-командами. Нужно менять именно стратегию футбола в России — не звать много легионеров и играть своими воспитанниками. Как это делают наши эстонские футбольные клубы, в том числе и в моём Ида-Вирумаа. В Эстонии достаточно хорошо развиваются и показывают классный футбол.
Дебютанты турнира финны показали себя с лучшей стороны и оказались по разнице забитых и пропущенных мячей выше России. Бельгия и Дания показывают на этом турнире атакующий футбол — они уже вышли в восьмёрку лучших футбольных сборных Европы на этом турнире.
Группа ”C”: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
Нидерланды без особых проблем вышли из группы с первого места с 9-ю очками. Украина и Австрия в последнем туре между особой бились за второе место — в итоге украинцы уступили 0:1. Благодаря победе Швеции над Польшей со счётом 3:2, Украина с 3 очками и разницей мячей — 1 всё же сумела получить последнюю путёвку в плей-офф и стать 4-й командой из числа команд, занявших 3-е места. Дебютанты Евро— македонцы с капитаном Пандевым забили два мяча и с 0 баллами покинули турнир.
Группа ”D”: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия
По моему мнению, Англия на Евро-2020 является одним из лидеров турнира. У англичан одна из самых сильных команд за последнее время, много молодых и талантливых игроков, каждый из которых силён индивидуально, но есть и сплочённость — единое целое. Сплав молодости (Сака, Рэшфорд) и опыта (Хендерсон, Уолкер). Да, пока что нет футболистов уровня Бэкхэма, Лэмпарда и Джеррарда, но будущие легенды уже на подходе — Санчо, Фоден и другие. Англия — первое место и 7 очков. Хорваты вышли со второго места, чехи — с третьего. У двух команд по 4 очка. Шотланды с 1-м баллом улетают домой. В шести матчах этой группы было забито лишь 10 мячей — меньше всех на этом турнире.
Группа ”E”: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Шведы достаточно неожиданно с 7-ю очками заняли первое место. Испанцы — вторые с 5-ю баллами. Словакия (3 балла) и Польша (1 балл) с Левандовски остались за бортом плей-офф. Испанцы провели все три своих поединка дома на стадионе в Севилье — ничья со Швецией 0:0, ничья с Польшей 1:1 и разгромная победа над Словакией 5:0. Именно матч лидеров группы завершился единственной безголевой ничьей на Евро-2020.
Группа ”F”: Германия, Франция, Португалия, Венгрия
”Группа смерти”. Три топ-сборных перед началом турнира являлись главными фаворитами всего турнира. И вот, по волю жребия, Португалия (действующий чемпион Европы), Франция (действующий чемпион Европы) и Германия (чемпион мира-2014) оказались в одной группе. Венгры неожиданно для многих сумели дать бой всем трём командам, проявили характер (видео в раздевалке с мотивационной речью капитана разлетелось по Интернету) и заставили болеть за них многих фанатов. Однако, всё же Венгрия оказалась с 2-я баллами на 4-м месте. В последнем туре во время матчей было сразу несколько раскладов — то немцы не выходили из группы, то венгры выходили и так далее. В группе было три ничьи из шести матчей. Также были очень результативные игры и сразу три топ-матча уровня финала Чемпионата мира: Франция — Португалия (повторение финала Евро-2016), Германия — Франция, Португалия — Германия. Замечательные афиши. Всего команды в группе забили 20 мячей — больше других квартетов на этом турнире.
И всё-таки все три фаворита вышли в плей-офф Евро-2020. Португалия хочет повторить успех 5-летней давности на Евро-2016 и также выходит с 3-го места в группе, но уже не с тремя, а с четырьмя баллами.
Матчи 1/8 финала
26 июня 2021:
Уэльс — Дания 0:4 / (19:00, Амстердам)
Италия — Австрия 2:1 (в доп. время) / (22:00, Лондон)
27 июня 2021:
Нидерланды — Чехия 0:2 / (19:00, Будапешт)
Бельгия — Португалия 1:0 / (22:00, Севилья)
28 июня 2021:
Хорватия — Испания 3:5 (в доп. время) / (19:00, Копенгаген)
Франция — Швейцария 3:3 (пен. 4:5) / (22:00, Бухарест)
29 июня 2021:
Англия — Германия 2:0 / (19:00, Лондон)
Швеция — Украина 1:2 (в доп. время) / (22:00, Глазго)
Именно Германия, Франция и Португалия из ”группы смерти” синхронно уступают в 1/8 финала и не проходят дальше. Немцы пропустили лишь в концовке от англичан и уступили. Португальцы играли грамотно весь матч против лидеров европейского и мирового рейтинга — бельгийцев, однако благодаря единственному голу бельгийцы выходят дальше. Французы выигрывали 3:1, однако швейцарцы переломили игру. Килиан Мбаппе не забивает решающий послематчевый пенальти и уже становится постепенно настоящим великим футболистом, который должен пройти через сложности. Мбаппе уже выиграл Чемпионат мира в 18 лет. И даже великие футболисты не забивают важный пенальти на крупных турнирах, как, например, испанец Рауль в 1/4 финала Чемпионата Европы-2000. Вот такие вот неожиданные результаты Евро-2020.
В четырёх из восьми матчей 1/8 финала Евро-2020 были сыграны два дополнительных тайма по 15 минут, и только в одном матче была серия пенальти.
Удивительно, что по турнирной сетке топ-сборные вышли друг на друга, например Бельгия — Португалия и Англия — Германия. Страны не из футбольной большой семёрки получили встречались между собой за выход в 1/4 финала, такие матчи как Уэльс — Дания и Швеция — Украина. Обычно в плей-офф встречаются один явный фаворит с более слабой командой согласно раскладу. И так далее идут по турниру сильные сборные, и, например, в полуфинале оказываются все четыре лидера.
Примечательно, что в 1/4 финала Евро-2020 вышли три команды из числа лучших 3-х мест в группе (Украина, Швейцария, Чехия), а три лидера своих групп — уступили в 1/8 финала (Франция, Нидерланды и Швеция). Именно Украина обыграла Швецию, Швейцария — Франция, а Чехия — Нидерландов. Казалось бы, что именно победители группового этапа являются явными фаворитами, однако все команды показывают высокий уровень футбола. На этом турнире нет слабых сборных. Каждый может обыграть каждого. И это здорово, так как уровень европейского футбола быстро растёт, выравнивается, и игра развивается — на турнирах иногда ”выстреливают” неожиданные команды. В восьмёрку сильнейших на Евро-2020 вышли Украина, Дания, Чехия и Швейцария — эти сборные действительно показывают качественную игру. Было бы классно, если бы Евро-2020 выиграла не топ-сборная, а например — Украина или Дания. Это событие изменило бы европейский футбол в лучшую сторону, и все страны получили бы ещё большее развитие.
На данном этапе Евро-2020 усиленно наблюдаю за игрой Украины, Дании, Англии и Италии, и, конечно же, болею за красивый футбол. Лично меня приятно удивила сборная Украина, за которой переживаю на крупных турнирах. Украинцы вроде бы еле-еле вышли из группы, обыграли в большинстве шведов, забив на 120-й минуте, однако они реализуют свои моменты и используют шансы в атаке. Ровно 15 лет назад нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые вывел свою команду в качестве футболиста в 1/4 финала Чемпионата мира-2006. Сейчас украинцы впервые в 1/4 финала Чемпионата Европы. Украинцы, как и некоторые другие сборные-середняки пишут историю и способны на многое.
Андрей Шевченко стоит у руля сборной Украины довольно успешно. Есть в команде лидеры — Зинченко, Малиновский, Ярмоленко. Есть несколько игроков из топ-клубов, много также из своего чемпионата, но которые не теряются в своей сборной. Как, например, Артём Довбик забил победный гол в 1/8 финала против Швеции. Украинцев много осуждают за свою игру, но футболисты отвечают ”хейтерам” своей яркой игрой и выкладыванием на поле на все 100 процентов.
Из россиян на Евро-2020 лучшим является главный судья Сергей Карасёв и его помощники также из России. Сергей Карасёв был главным арбитром матчей группового турнира Германия — Венгрия (2:2), Италия — Швейцария (3:0), и матча 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Российский арбитр получил назначение четвёртым арбитром на матч 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 между Чехией и Данией.
Пары 1/4 финала Евро-2020
2 июля 2021:
Швейцария - Испания (19:00, Санкт-Петербург)
Бельгия - Италия (22:00, Мюнхен)
3 июля 2021:
Дания — Чехия (19:00, Баку)
Украина — Англия (22:00, Рим)
Интересно, что на Евро-2020 сейчас осталось только 4 сборных (Англия, Италия, Испания и Дания), на стадионах которых проходил этот турнир. И только 2 страны (Италия и Англия), на стадионе которой ещё состоятся матчи ЧЕ. Напомню, что Чемпионат Европы проходит на 11 стадионах в 11 городах. Самая дорогая команда этого Евро— Англия с общей стоимостью 1,25 млрд евро. Англичане все три матча в группе сыграли у себя дома, игру 1/4 финала сыграют в Риме, а могут потом ещё два матча сыграть в Англии. Полуфинальные встречи и финальный матч состоится в Лондоне (Англия) на стадионе ”Уэмбли”. Думаю, Украина может сыграть отлично с Англией, и вообще, во всех матчах 1/4 финала мы увидим равный футбол с большим количеством забитых мячей.
Считаю, что полуфиналы будут такие: Италия — Испания, Украина — Дания.
На Чемпионате Европы-2020 команды демонстрируют атакующий и разнообразный футбол, игроки показывают себя с лучшей стороны. Надеюсь, так это и будет до 11 июля, когда состоится финал Евро-2020. Между футболистами, болельщиками, журналистами и организаторами — есть дружба, сплочённость и уважение. Это самое главное. Все являются большой и сильной командой главного международного футбольного турнира Европы.
Любим футбол! Смотрим Евро-2020!
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